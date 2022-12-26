Як зміцнити імунітет дитини без медикаментів: 6 порад від лікарів

Морозяне повітря взимку та вуличні розваги знижують імунітет дитини. Максимально закутувати малечу у теплий одяг і змушувати ковтати вітаміни - не найкраща порада для батьків. Захистити дитину від частих хвороб і збільшити опірність організму, можна і без медикаментів.
Як правильно це зробити, розповіли лікарі на медичній сторінці в Instagram.
"Кожні мама і тато цікавляться тим, як підвищити імунітет дитини, яка занадто часто хворіє. Поспішати використовувати різні медикаменти не варто, адже сучасні рішення пропонують велику кількість рецептів, які можна приготувати в домашніх умовах", - зазначають лікарі.
Імунна система захищає організм від негативного впливу ззовні. Також вона відповідає за контроль під час виведення з організму старих клітин.
Зміцнити імунітет допоможуть наступні дії:
У раціон дитини повинні входити кисломолочні продукти. Овочі і фрукти повинні складати половину дитячого щоденного харчування.
Одним з найважливіших вітамінів для дитячої імунної системи вважається аскорбінова кислота - вітамін С, який міститься в сезонних фруктах, овочах і зелені.
Взимку і навесні особливо корисно давати дитині препарати, до складу яких входить вітамін С.
Вводьте у раціон гриби. Вони мають противірусні та антибактеріальні властивості. Також додавайте страви з бобових. Такі продукти відповідають за активну стимуляцію правильної роботи всієї травної системи.
Важливо, щоб дитина регулярно споживала рибу і риб'ячий жир. Вони мають у своєму складі найбільшу кількість вітаміну D.
Дуже корисною є шипшина. Це справжнє джерело вітамінів, яке використовують для приготування різних відварів.
Також у раціоні мають бути перепелині яйця. У них міститься достатня кількість магнію, калію і фосфору.
"Слідкуйте за своєю малечею і пам’ятайте, якщо ви бачите признаки зниженого імунітету - не зволікайте та звертайтесь до педіатра", - наголошують лікарі.
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