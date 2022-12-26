Як зміцнити імунітет дитини без медикаментів: 6 порад від лікарів

Як зміцнити імунітет дитини взимку

"Кожні мама і тато цікавляться тим, як підвищити імунітет дитини, яка занадто часто хворіє. Поспішати використовувати різні медикаменти не варто, адже сучасні рішення пропонують велику кількість рецептів, які можна приготувати в домашніх умовах", - зазначають лікарі.

Імунна система захищає організм від негативного впливу ззовні. Також вона відповідає за контроль під час виведення з організму старих клітин.

Зміцнити імунітет допоможуть наступні дії:

Важливо строго дотримуватися режиму сну

Потрібно регулярно гуляти на свіжому повітрі щонайменше 2 години в день

Важливо, щоб малюк не змерз, однак, і сильно утеплювати його також не рекомендується

Проводити регулярне вологе прибирання і провітрювати всі приміщення

Виконання фізичних вправ відповідно до вікових особливостей дитини: ранкова зарядка, заняття плаванням, біг та інше.

Дитина має чистити зуби двічі на день вранці і ввечері.

Як підняти імунітет у віці 4-5 років

У раціон дитини повинні входити кисломолочні продукти. Овочі і фрукти повинні складати половину дитячого щоденного харчування.

Одним з найважливіших вітамінів для дитячої імунної системи вважається аскорбінова кислота - вітамін С, який міститься в сезонних фруктах, овочах і зелені.

Взимку і навесні особливо корисно давати дитині препарати, до складу яких входить вітамін С.

Як зміцнити імунітет у віці 6-7 років

Вводьте у раціон гриби. Вони мають противірусні та антибактеріальні властивості. Також додавайте страви з бобових. Такі продукти відповідають за активну стимуляцію правильної роботи всієї травної системи.

Важливо, щоб дитина регулярно споживала рибу і риб'ячий жир. Вони мають у своєму складі найбільшу кількість вітаміну D.

Дуже корисною є шипшина. Це справжнє джерело вітамінів, яке використовують для приготування різних відварів.

Також у раціоні мають бути перепелині яйця. У них міститься достатня кількість магнію, калію і фосфору.

"Слідкуйте за своєю малечею і пам’ятайте, якщо ви бачите признаки зниженого імунітету - не зволікайте та звертайтесь до педіатра", - наголошують лікарі.