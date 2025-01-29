Принцеса Беатріс вдруге стала мамою. Ім'я малюка та перше зворушливе фото

Принцеса Беатріс вдруге стала мамою. У неї та її чоловіка, британського мультимільйонера Едуардо Мапеллі-Моці, народилася донька, яку вони назвали Афіна Елізабет Роу Мапеллі-Моцці.

Що відомо

Дівчинка з'явилася на світ 22 січня о 12:57, проте оголосити цю новину представники британської родини вирішили лише зараз. Також у соцмережах опублікували перше фото молодшої доньки принцеси Беатріс.

"Король і королева, а також інші члени королівської родини були проінформовані про це та раді такій новині. Її Королівська Високість та її донька здорові та почуваються добре. Родина проводить час разом з її старшими братом і сестрою - Вулфі та Сієнною", - зазначається у публікації.

Принцеса Беатріс народила другу доньку (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Чоловік принцеси Беатріс також прокоментував радісну звістку у своїх соцмережах:

"Вона крихітна й абсолютно ідеальна! Ми всі, включно з Вулфі та Сієнною, вже повністю без тями від неї. Наші серця переповнені любов'ю до тебе, маленька Афіно! Велике дякую моїй дружині та всьому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за виняткову турботу і підтримку в цей неймовірно особливий час", - зазначив обранець онучки королеви Єлизавети II.

Принцеса Беатріс із чоловіком (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Що відомо про шлюб принцеси Беатріс та Едуардо Мапеллі-Моці

Для Беатріс крихітка є другою дитиною, а для її чоловіка - третьою. Справа в тому, що в нього від стосунків із лондонською архітекторкою китайського походження Дарою Хуанг є син Крістофер Вольм Мапеллі-Моці.

Перша донька Беатріс і Едуардо народилася у вересні 2021 року.

Закохані таємно пішли під вінець влітку 2020 року. Спершу їхнє одруження мало відбутися у травні 2020-го, але на тлі пандемії коронавірусу церемонію перенесли на наступний рік, без уточнення дати. Врешті святкування відбулося у липні 2020 року, в каплиці Усіх Святих у Віндзорі. На події були присутні лише найближчі люди королівської родини - близько 20 осіб.

Про стосунки онучки Єлизавети II з британським мультимільйонером стало відомо у 2018 році. Наступного року вони офіційно повідомили про заручини, а знайома зі своїм майбутнім коханим принцеса Беатріс була з самого дитинства.

Весілля принцеси Беатріс (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Нагадаємо, принцеса Беатріс - старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, і Сари, герцогині Йоркської. Посідає десяте місце у лінії успадкування престолу.