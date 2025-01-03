Як зміниться штучний інтелект у 2025 році: 4 головні тренди

Штучний інтелект стрімко змінює світ уже сьогодні. Уже до 2025 року технології не просто виконуватимуть команди, а адаптуватимуться до наших звичок і прийматимуть рішення замість нас.

Про чотири ключові тренди, які визначать майбутнє штучного інтелекту в 2025 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Ширше поширення голосових і візуальних помічників на основі ШІ

Завдяки досягненням у галузі обробки природної мови (NLP) і комп'ютерного зору, AI-асистенти стають дедалі здатнішими розуміти і виконувати команди людей. Голосові та візуальні асистенти вже почали проникати в повсякденне життя, але 2025 рік обіцяє стати проривним для цих технологій.

Очікується, що до 2025 року ці ШІ-помічники будуть інтегровані в безліч сфер життя, кардинально змінивши способи взаємодії з пристроями і навколишнім середовищем. Їхні можливості значно розширяться: асистенти зможуть виконувати складніші завдання, розуміти тонкощі мови і взаємодіяти через візуальні сигнали.

Здатність підтримувати зв'язні діалоги впродовж кількох реплік зробить AI-асистентів менш схожими на інструменти і більше - на компаньйонів. Можливості безмежні: від рекомендацій контенту на основі історії активності до автоматизації рутинних процесів залежно від ваших робочих процесів.

Крім того, моделі ШІ на базі комп'ютерного зору додадуть новий рівень взаємодії. Однак справжній прорив відбудеться, коли голосові та візуальні AI об'єднаються, відкривши двері до повноцінної безконтактної взаємодії.

Поліпшення пошуку

Традиційні пошукові системи в основному спираються на ключові слова. Хоча цей підхід ефективний, він часто не справляється зі складними або неочевидними запитами.

AI здатний революціонізувати пошук, перейшовши від простого аналізу ключових слів до глибшого розуміння контексту і намірів користувача.

Замість того, щоб покладатися тільки на ключові слова, пошук на основі штучного інтелекту зможе розпізнавати зміст запиту і враховувати контекст, надаючи більш точні та релевантні результати.

До 2025 року візуальний і голосовий пошук активно доповнюватимуть традиційні текстові методи. Мультимодальний пошук дасть змогу шукати інформацію за допомогою комбінації тексту, голосу та зображень.

При цьому ШІ зробить пошук більш персоналізованим - він враховуватиме ваші уподобання і підлаштовуватиме результати. Наприклад, якщо ви веган, система автоматично запропонує веганські рецепти при запиті "ідеї для вечері".

Ми також рухаємося до епохи розмовного пошуку, де взаємодія з пошуковими системами відбуватиметься природною мовою. Замість того щоб вводити "найкращі італійські ресторани поруч зі мною", ви зможете запитати: "Куди сходити сьогодні на італійську кухню?" Це зробить пошук інформації схожим на діалог з добре обізнаним другом, а не на жорстку взаємодію з машиною.

Глибока інтеграція з інструментами для підвищення продуктивності

До 2025 року ШІ стане невід'ємною частиною інструментів для роботи, кардинально змінивши наш підхід до виконання завдань. Штучний інтелект допоможе оптимізувати робочі процеси й автоматизувати рутинні дії, роблячи працю ефективнішою.

Завдяки впровадженню таких рішень, як Copilot для Microsoft 365 і Gemini в Google Workspace, ШІ-асистенти стануть незамінними в офісному середовищі. Вони зможуть керувати розкладом, встановлювати нагадування і розставляти пріоритети в завданнях.

ШІ допомагатиме в управлінні проектами: відстежуватиме прогрес, розподілятиме обов'язки й аналізуватиме ефективність команди. Функції на кшталт автоматичного перекладу на льоту, інтелектуального планування зустрічей і спільної роботи з урахуванням контексту значно поліпшать командну взаємодію.

У міру розвитку таких інструментів ШІ зможе автоматизувати повторювані та трудомісткі процеси, як-от введення даних, створення звітів і управління електронною поштою. Це звільнить співробітникам час для виконання більш креативних і стратегічних завдань.

Ранній погляд на агентів ШІ та AGI

Штучний загальний інтелект (AGI) і агентний ШІ - це наступний етап у розвитку технологій штучного інтелекту. Хоча в 2025 році повного AGI ми, найімовірніше, не досягнемо, перші приклади таких технологій уже почнуть з'являтися, прокладаючи шлях до складніших ШІ-систем.

На відміну від вузького AI, який призначений для виконання певних завдань, AGI націлений на виконання будь-яких інтелектуальних завдань, які під силу людині.

Ранні версії AGI продемонструють ширший спектр можливостей - від розуміння мови та логічних міркувань до розв'язання універсальних проблем і прояву креативності.

Прагнення до створення AGI стане двигуном значних проривів у галузі машинного навчання, нейронних мереж і когнітивних обчислень.

Агентний ШІ - це системи, які здатні автономно ухвалювати рішення і виконувати дії від імені людини. На відміну від сучасних ШІ-систем, які здебільшого реагують на команди, такі агенти зможуть самостійно орієнтуватися в складних умовах, взаємодіяти з іншими ШІ та адаптуватися до змін.

Уявіть собі ШІ, який може написати звіт, провести дослідження за темою, зібрати дані та навіть зв'язатися з експертами для отримання коментарів - і все це без прямих вказівок.

Хоча агентний ШІ - це ще не AGI, він є важливим кроком у цьому напрямку. Розробляючи AI, здатний діяти незалежно і вирішувати завдання, ми створюємо основу для створення загального інтелекту. Перші системи AGI почнуть частково проявлятися саме через розвиток агентного ШІ вже у 2025 році.