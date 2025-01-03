Как изменится искусственный интеллект в 2025 году: 4 главных тренда

Искусственный интеллект стремительно меняет мир уже сегодня. Уже к 2025 году технологии будут не просто выполнять команды, а адаптироваться к нашим привычкам и принимать решения вместо нас.

Про четыре ключевых тренда, которые определят будущее искусственного интеллекта в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Более широкое распространение голосовых и визуальных помощников на основе ИИ

Благодаря достижениям в области обработки естественного языка (NLP) и компьютерного зрения, AI-ассистенты становятся все более способными понимать и выполнять команды людей. Голосовые и визуальные ассистенты уже начали проникать в повседневную жизнь, но 2025 год обещает стать прорывным для этих технологий.

Ожидается, что к 2025 году эти ИИ-помощники будут интегрированы во множество сфер жизни, кардинально изменив способы взаимодействия с устройствами и окружающей средой. Их возможности значительно расширятся: ассистенты смогут выполнять более сложные задачи, понимать тонкости речи и взаимодействовать через визуальные сигналы.

Способность поддерживать связные диалоги на протяжении нескольких реплик сделает AI-ассистентов менее похожими на инструменты и больше - на компаньонов. Возможности безграничны: от рекомендаций контента на основе истории активности до автоматизации рутинных процессов в зависимости от ваших рабочих процессов.

Кроме того, модели ИИ на базе компьютерного зрения добавят новый уровень взаимодействия. Однако настоящий прорыв произойдет, когда голосовые и визуальные AI объединятся, открыв двери к полноценному бесконтактному взаимодействию.

Улучшение поиска

Традиционные поисковые системы в основном опираются на ключевые слова. Хотя этот подход эффективен, он часто не справляется со сложными или неочевидными запросами.

AI способен революционизировать поиск, перейдя от простого анализа ключевых слов к более глубокому пониманию контекста и намерений пользователя.

Вместо того, чтобы полагаться только на ключевые слова, поиск на основе искусственного интеллекта сможет распознавать смысл запроса и учитывать контекст, предоставляя более точные и релевантные результаты.

К 2025 году визуальный и голосовой поиск будут активно дополнять традиционные текстовые методы. Мультимодальный поиск позволит искать информацию с помощью комбинации текста, голоса и изображений.

При этом ИИ сделает поиск более персонализированным - он будет учитывать ваши предпочтения и подстраивать результаты. Например, если вы веган, система автоматически предложит веганские рецепты при запросе "идеи для ужина".

Мы также движемся к эпохе разговорного поиска, где взаимодействие с поисковыми системами будет происходить на естественном языке. Вместо того чтобы вводить "лучшие итальянские рестораны рядом со мной", вы сможете спросить: "Куда сходить сегодня на итальянскую кухню?" Это сделает поиск информации похожим на диалог с хорошо осведомленным другом, а не на жесткое взаимодействие с машиной.

Глубокая интеграция с инструментами для повышения продуктивности

К 2025 году ИИ станет неотъемлемой частью инструментов для работы, кардинально изменив наш подход к выполнению задач. Искусственный интеллект поможет оптимизировать рабочие процессы и автоматизировать рутинные действия, делая труд более эффективным.

Благодаря внедрению таких решений, как Copilot для Microsoft 365 и Gemini в Google Workspace, ИИ-ассистенты станут незаменимыми в офисной среде. Они смогут управлять расписанием, устанавливать напоминания и расставлять приоритеты в задачах.

ИИ будет помогать в управлении проектами: отслеживать прогресс, распределять обязанности и анализировать эффективность команды. Функции вроде автоматического перевода на лету, интеллектуального планирования встреч и совместной работы с учетом контекста значительно улучшат командное взаимодействие.

По мере развития таких инструментов ИИ сможет автоматизировать повторяющиеся и трудоемкие процессы, такие как ввод данных, создание отчетов и управление электронной почтой. Это освободит сотрудникам время для выполнения более креативных и стратегических задач.

Ранний взгляд на агентов ИИ и AGI

Искусственный общий интеллект (AGI) и агентный ИИ - это следующий этап в развитии технологий искусственного интеллекта. Хотя в 2025 году полного AGI мы, скорее всего, не достигнем, первые примеры таких технологий уже начнут появляться, прокладывая путь к более сложным ИИ-системам.

В отличие от узкого AI, который предназначен для выполнения определенных задач, AGI нацелен на выполнение любых интеллектуальных задач, которые под силу человеку.

Ранние версии AGI продемонстрируют более широкий спектр возможностей - от понимания языка и логических рассуждений до решения универсальных проблем и проявления креативности.

Стремление к созданию AGI станет двигателем значительных прорывов в области машинного обучения, нейронных сетей и когнитивных вычислений.

Агентный ИИ - это системы, которые способны автономно принимать решения и выполнять действия от лица человека. В отличие от современных ИИ-систем, которые в основном реагируют на команды, такие агенты смогут самостоятельно ориентироваться в сложных условиях, взаимодействовать с другими ИИ и адаптироваться к изменениям.

Представьте себе ИИ, который может написать отчет, провести исследование по теме, собрать данные и даже связаться с экспертами для получения комментариев - и все это без прямых указаний.

Хотя агентный ИИ - это еще не AGI, он является важным шагом в этом направлении. Разрабатывая AI, способный действовать независимо и решать задачи, мы создаем основу для создания общего интеллекта. Первые системы AGI начнут частично проявляться именно через развитие агентного ИИ уже в 2025 году.