Нова ера креативності. Які зміни чекають на творчі професії з розвитком штучного інтелекту

Світ творчості входить у епоху глибоких змін завдяки розвитку штучного інтелекту. Генеративні алгоритми відкривають перед дизайнерами, письменниками, музикантами та іншими креативними фахівцями нові можливості.

Про те, як ці зміни вплинуть на природу творчості та долі тих, хто працює у цій сфері, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Всесвітнього економічного форуму The World Economic Forum .

Багаторічні суперечки щодо впливу штучного інтелекту (ШІ) на ринок праці рідко призводили до однозначних висновків. До недавнього часу вважалося, що творчі професії не піддаються автоматизації.

Однак з появою генеративного ШІ, таких як ChatGPT, DALL-E та MidJourney, все змінилося. Протягом кількох місяців письменники, дизайнери, фотографи та режисери зіткнулися з невизначеністю у своїх професіях.

Обговорення генеративного ШІ часто акцентуються на загрозах, але дослідження показують, що він також відкриває можливості для підвищення продуктивності, ефективності та прибутку.

Як генеративний ШІ змінить творчі індустрії?

Хоча поточні версії генеративних платформ все ще знаходяться на початковій стадії розробки, їх можливості стрімко зростають, що посилює ймовірність серйозних змін в промисловості.

Згідно з дослідженням Goldman Sachs, генеративний ШІ може автоматизувати до 26 відсотків робочих завдань у галузі мистецтва, дизайну, розваг, медіа та спорту.

ШІ може автоматизувати чверть робочих завдань у сфері мистецтва, дизайну, розваг та медіа (фото: Goldman Sachs)

Harvard Business Review повідомляє, що вже зараз удосконалені версії таких систем як GPT-3 (наприклад, Jasper) здатні генерувати широкий спектр контенту для маркетингу: статті, публікації в соцмережах, рекламні листи та інше. Компанії, такі як Heinz та Nestle, вже використовували контент, створений ШІ, у своїх рекламних кампаніях.

На знімку екрана показано згенероване штучним інтелектом зображення, використане Heinz (фото: YouTube/Heinz)

Як ШІ може приносити користь у творчих індустріях?

Оскільки генеративний ШІ став доступний широкій аудиторії лише недавно, багато компаній тільки починають розуміти його потенціал.

Консалтингова компанія McKinsey & Company проаналізувала використання ШІ в модній індустрії, відзначивши його переваги не тільки в автоматизації, а й у розробці продуктів, маркетингу, продажах та клієнтському досвіді. Генеративний ШІ прискорює виконання рутинних завдань та виявляє нові інсайти, аналізуючи дані.

Експерти закликають ставити цінність на чільне місце, визначаючи пріоритетні галузі для впровадження ШІ та формуючи довгострокові цілі.

Управління ризиками генеративного ШІ

Поряд із перевагами технологія несе і ризики. Однією з загроз є витік конфіденційних даних, які використовуються у запитах до ШІ. Наприклад, компанія Samsung втратила контроль над цінними кодами, коли співробітники включили їх у запити ChatGPT.

Ще одна проблема виникла у британській газеті The Guardian, де ChatGPT "створив" статті, приписавши їх авторам видання, хоча такі матеріали ніколи не існували.

Щоб генеративний ШІ приносив користь творчим індустріям, необхідні суворі заходи щодо захисту оригінального контенту та дизайнів.