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Як змінились виплати українським переселенцям у новому 2024 році у Європі

Як змінились виплати українцям у 2024 році в Європі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

З 2024 року країни Європи змінюють рівень виплат українським біженцям. І в деяких країнах ці зміни вже відбулися.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Шотландія 

Кансіли у Шотландії більше не отримують грошей для оплати готелей українським біженцям. Якщо це питання ніяк не вирішиться, то українські біженці ризикують опинитись на вулиці. А ті, які ще не мають запрошення і не встигли переїхати, напевно вже можуть і не їхати. 

Норвегія 

Завдяки надзвичайно привабливим умовам, туди продовжують їхати українці. Уряд Норвегії напрацював рішення, як зробити її менш привабливою. Багато хто отримував виплати на дитину одноразово, наприкінці свого першого року у країні. 

Це становило біло 4 тисяч євро для родини з двома дітьми молодше 6 років. Але тепер це буде скорочено. Замість таких виплат сім’ї почнуть отримувати виплати на дитину після повного першого року, а потім щомісяця. 

Українські переселенці у Норвегії також матимуть обмеження щодо подорожей до України. І всі спочатку повинні будуть зареєструватися в центрі для біженців, перш ніж вирушати в інші частини країни. Раніше можна було обрати будь-яке місто і селити людей в готелях, проте більше такої можливості українці не мають. Лише потрібно буде їхати у центр для біженців і вирішувати всі питання там. 

Ірландія 

В Ірландії буде скорочено термін перебування у тимчасовому житлі до 90 днів та знизить виплати до 38, 80 євро щотижня замість 220 євро, як це було раніше. 

Нідерланди 

У Нідерландах поки що не скорочують виплати, але вже активно це обговорюють. Вони вже використали 97 відсотків всіх можливостей для біженців, але люди продовжують їхати.

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