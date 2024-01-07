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Как изменились выплаты украинским переселенцам в новом 2024 году в Европе

Как изменились выплаты украинцам в 2024 году в Европе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

С 2024 года страны Европы изменяют уровень выплат украинским беженцам. И в некоторых странах эти изменения уже произошли.

Об этом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Шотландия

Кансилы в Шотландии больше не получают денег для оплаты гостиниц украинским беженцам. Если этот вопрос никак не решится, украинские беженцы рискуют оказаться на улице. А те, у кого еще нет приглашения и не успели переехать, наверняка уже могут и не ехать.

Норвегия

Благодаря очень привлекательным условиям, туда продолжают ехать украинцы. Правительство Норвегии наработало решение, как сделать ее менее привлекательной. Многие получали выплаты на ребенка единовременно, в конце своего первого года в стране.

Это составило около 4 тысяч евро для семьи с двумя детьми младше 6 лет. Но сейчас это будет сокращено. Вместо таких выплат семьи начнут получать выплаты на ребенка после первого года, а затем ежемесячно.

Украинские переселенцы в Норвегии также будут иметь ограничения по путешествиям в Украину. И все сначала должны будут зарегистрироваться в центре для беженцев, прежде чем отправляться в другие части страны. Раньше можно было выбрать любой город и селить людей в гостиницах, однако больше такой возможности у украинцев нет. Только нужно будет ехать в центр для беженцев и решать все вопросы там.

Ирландия

В Ирландии будет сокращен срок пребывания во временном жилье до 90 дней и снизит выплаты до 38, 80 евро еженедельно вместо 220 евро, как это было раньше.

Нидерланды

В Нидерландах пока не сокращают выплаты, но уже активно это обсуждают. Они уже использовали 97 процентов всех возможностей для беженцев, но люди продолжают уезжать.

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