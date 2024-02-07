Як змінились головні герої серіалу "Величне століття Роксолана" (фото)

Мер'єм Узерлі

Звісно, кожен пам’ятає, як виглядає любов усього життя Султана Сулеймана Хюррем Султан. Її роль виконала турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі. І варто визнати, що вона настільки вжилась у свою роль, що навіть перейняла у реальне життя деякі звички Хюррем.

У серіалі вона руда і має досить пишні форми, але в житті акторка прагне мати ідеальні форми. Вона змінює колір волосся, займається своєю фігурою та навіть її звинувачували у пластичних операціях. Проте сама Узерлі собою повністю задоволена, до того ж жінка є щасливою мамою двох діточок.

Мар'єм Узерлі (фото: Кіноріум)

Халіт Ергенч

Сам Сулейман став справжнім секс-символом для жінок в усьому світі, адже його персонаж є сміливим, цікавим, відважним та рішучим, а головне, він вміє кохати й віддавати все, заради щастя своєї обраниці. Навіть попри купу наложниць.

У реальному житті Халіт є таким же серйозним, він не любить публічність та майже не показується у соціальних мережах. Він одружений та виховує двох синів.

Халіт Ергенч (фото: Pinterest)

Халіт Ергенч (фото: Кіноріум)

Окан Ялабик

Права рука Султана і перший ворог Хюррем Ібрагім Паша також дуже полюбився глядачам своєю харизмою та відданістю своєму володарю. Він продовжує зніматися у фільмах. А ось про його особисте життя небагато відомо.

Окан Ялабик (фото: Pinterest)

Олан Ялабик (фото: Кіноріум)

Селім Байрактар

Відданий слуга Хюррем, який завжди на її боці Сюмбюль Ага запам’ятався глядачам своєю цікавою ходою та гострими жартами. Його кар’єра також пішла у гору, але імідж змінився кардинально.

Селім Байрактар (фото: Pinterest)

Селім Байрактар (фото: Кіноріум)

Небахат Чехре

Валіде Султан - суперечлива, смілива жінка, яка любить інтриги та свого сина, завжди є більш негативним персонажем, оскільки має ворожнечу з обраницею свого сина. Проте у житті Чехре має спокійний характер і продовжує грати у серіалах та кіно. І варто сказати, що виглядає вона неймовірно.

Небахат Чохре (фото: Pinterest)