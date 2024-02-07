Как изменились главные герои сериала "Великолепный век Роксолана" (фото)

Сериал "Великолепный век Роксолана" заполонил сердца не только турецких, но и украинских зрителей благодаря интригам в сюжете и красивой истории любви.
РБК-Украина (проект Styler) решило показать, как изменились главные герои сериала о любви Османского правителя и украинской наложницы.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум, Pinterest.
Естественно, каждый помнит, как смотрится любовь всей жизни Султана Сулеймана Хюррем Султан. Ее роль исполнила турецко-германская актриса Мерьем Узерли. И следует признать, что она настолько вжилась в свою роль, что даже переняла в реальную жизнь некоторые повадки Хюррем.
В сериале она рыжая и имеет достаточно пышные формы, но в жизни актриса стремится иметь идеальные формы. Она меняет цвет волос, занимается своей фигурой и даже ее обвиняли в пластических операциях. Однако сама Узерли полностью довольна собой, к тому же женщина является счастливой мамой двух детишек.
Марьем Узерли (фото: Кинориум)
Сам Сулейман стал настоящим секс-символом для женщин во всем мире, ведь его персонаж смелый, интересный, отважный и решительный, а главное, он умеет любить и отдавать все, ради счастья своей избранницы. Даже, несмотря на кучу наложниц.
В реальной жизни Халит такой же серьезный, он не любит публичность и почти не показывается в социальных сетях. Он женат и воспитывает двух сыновей.
Халит Эргенч (фото: Pinterest)
Халит Эргенч (фото: Кинориум)
Правая рука Султана и первый враг Хюррем Ибрагим Паша тоже очень полюбился зрителям своей харизмой и преданностью своему обладателю. Он продолжает сниматься в фильмах. А вот о его личной жизни немного известно.
Окан Ялабик (фото: Pinterest)
Олан Ялабик (фото: Кинориум)
Преданный слуга Хюррем, всегда на ее стороне Сюмбюль Ага запомнился зрителям своей интересной походкой и острыми шутками. Его карьера тоже пошла в гору, но имидж изменился кардинально.
Селим Байрактор (фото: Pinterest)
Селим Байрактор (фото: Кинориум)
Валиде Султан - противоречивая, смелая женщина, любящая интриги и своего сына, всегда является более отрицательным персонажем, поскольку имеет вражду с избранницей своего сына. Однако в жизни Чехре носит спокойный характер и продолжает играть в сериалах и кино. И следует сказать, что выглядит она невероятно.
Небохат Чохре (фото: Pinterest)
Раньше мы рассказывали об украинке, покорившей Османскую империю.
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