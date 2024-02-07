Как изменились главные герои сериала "Великолепный век Роксолана" (фото)

Мерьем Узерли

Естественно, каждый помнит, как смотрится любовь всей жизни Султана Сулеймана Хюррем Султан. Ее роль исполнила турецко-германская актриса Мерьем Узерли. И следует признать, что она настолько вжилась в свою роль, что даже переняла в реальную жизнь некоторые повадки Хюррем.

В сериале она рыжая и имеет достаточно пышные формы, но в жизни актриса стремится иметь идеальные формы. Она меняет цвет волос, занимается своей фигурой и даже ее обвиняли в пластических операциях. Однако сама Узерли полностью довольна собой, к тому же женщина является счастливой мамой двух детишек.

Марьем Узерли (фото: Кинориум)

Халит Эргенч

Сам Сулейман стал настоящим секс-символом для женщин во всем мире, ведь его персонаж смелый, интересный, отважный и решительный, а главное, он умеет любить и отдавать все, ради счастья своей избранницы. Даже, несмотря на кучу наложниц.

В реальной жизни Халит такой же серьезный, он не любит публичность и почти не показывается в социальных сетях. Он женат и воспитывает двух сыновей.

Халит Эргенч (фото: Pinterest)

Халит Эргенч (фото: Кинориум)

Окан Ялабик

Правая рука Султана и первый враг Хюррем Ибрагим Паша тоже очень полюбился зрителям своей харизмой и преданностью своему обладателю. Он продолжает сниматься в фильмах. А вот о его личной жизни немного известно.

Окан Ялабик (фото: Pinterest)

Олан Ялабик (фото: Кинориум)

Селим Байрактор

Преданный слуга Хюррем, всегда на ее стороне Сюмбюль Ага запомнился зрителям своей интересной походкой и острыми шутками. Его карьера тоже пошла в гору, но имидж изменился кардинально.

Селим Байрактор (фото: Pinterest)

Селим Байрактор (фото: Кинориум)

Небахат Чехре

Валиде Султан - противоречивая, смелая женщина, любящая интриги и своего сына, всегда является более отрицательным персонажем, поскольку имеет вражду с избранницей своего сына. Однако в жизни Чехре носит спокойный характер и продолжает играть в сериалах и кино. И следует сказать, что выглядит она невероятно.

Небохат Чохре (фото: Pinterest)