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Как изменились главные герои сериала "Великолепный век Роксолана" (фото)

Среда 07 февраля 2024 20:23
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Как изменились главные герои сериала "Великолепный век Роксолана" (фото) Как изменились главные герои сериала "Великолепный век Роксолана" (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Сериал "Великолепный век Роксолана" заполонил сердца не только турецких, но и украинских зрителей благодаря интригам в сюжете и красивой истории любви.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать, как изменились главные герои сериала о любви Османского правителя и украинской наложницы.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум, Pinterest.

Мерьем Узерли

Естественно, каждый помнит, как смотрится любовь всей жизни Султана Сулеймана Хюррем Султан. Ее роль исполнила турецко-германская актриса Мерьем Узерли. И следует признать, что она настолько вжилась в свою роль, что даже переняла в реальную жизнь некоторые повадки Хюррем.

В сериале она рыжая и имеет достаточно пышные формы, но в жизни актриса стремится иметь идеальные формы. Она меняет цвет волос, занимается своей фигурой и даже ее обвиняли в пластических операциях. Однако сама Узерли полностью довольна собой, к тому же женщина является счастливой мамой двух детишек.

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Марьем Узерли (фото: Кинориум)

Халит Эргенч

Сам Сулейман стал настоящим секс-символом для женщин во всем мире, ведь его персонаж смелый, интересный, отважный и решительный, а главное, он умеет любить и отдавать все, ради счастья своей избранницы. Даже, несмотря на кучу наложниц.

В реальной жизни Халит такой же серьезный, он не любит публичность и почти не показывается в социальных сетях. Он женат и воспитывает двух сыновей.

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Халит Эргенч (фото: Pinterest)

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Халит Эргенч (фото: Кинориум)

Окан Ялабик

Правая рука Султана и первый враг Хюррем Ибрагим Паша тоже очень полюбился зрителям своей харизмой и преданностью своему обладателю. Он продолжает сниматься в фильмах. А вот о его личной жизни немного известно.

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Окан Ялабик (фото: Pinterest)

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Олан Ялабик (фото: Кинориум)

Селим Байрактор

Преданный слуга Хюррем, всегда на ее стороне Сюмбюль Ага запомнился зрителям своей интересной походкой и острыми шутками. Его карьера тоже пошла в гору, но имидж изменился кардинально.

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Селим Байрактор (фото: Pinterest)

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Селим Байрактор (фото: Кинориум)

Небахат Чехре

Валиде Султан - противоречивая, смелая женщина, любящая интриги и своего сына, всегда является более отрицательным персонажем, поскольку имеет вражду с избранницей своего сына. Однако в жизни Чехре носит спокойный характер и продолжает играть в сериалах и кино. И следует сказать, что выглядит она невероятно.

Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)Как изменились главные герои сериала &quot;Великолепный век Роксолана&quot; (фото)

Небохат Чохре (фото: Pinterest)

Раньше мы рассказывали об украинке, покорившей Османскую империю.

Также читайте наш материал о том, как сложилась жизнь главных актеров космической саги "Звездные войны".

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