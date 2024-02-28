Як змінились головні актори української "Роксолани" (фото)

Українська версія "Роксолани" вийшла у 1996 році та одразу історія турецько-українського кохання підкорила серця глядачів.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають актори, які виконали головні ролі.

Ольга Сумська

Сумська зіграла головну роль самої Роксолани, яка спочатку була викраденою наложницею Анастасією з України. Ця роль стала для акторки гарним стартом у кар’єрі, адже саме після неї Ольгу помічали режисери та пропонували проекти.

Зараз же, зі своїм багажем фільмів та серіалів знамениту акторку й досі пам’ятають як ту саму молоду Роксолану.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Наталя Сумська

Старша сестра Ольги Сумської Наталя також зіграла у знаменитій "Роксолані". Її персонажем - стала циганка і це досить колоритна роль, яка їй вдалась чудово.

Наразі Наталя не залишає творчий світ і продовжує дивувати своєю красою й талантом.

Наталя Сумська (кадр з серіалу "Роксолана")

Наталя Сумська (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Анатолій Хостікоєв

Самого Султана зіграв Хостікоєв, у молодому віці він зачарував українок своїми чорними бровами, бородою та волоссям і дійсно нагадував турецького падишаха, який всім серце покохав українку.

Зараз акторові 71 рік і свою акторську кар’єру він не продовжує, але його ім’я залишається на слуху.

Анатолій Хостікоєв (кадр з серіалу "Роксолана")

Анатолій Хостікоєв (фото: instagram.com/reetrospective)

Віталій Борисюк

Борисюк, нинішній чоловік Ольги Сумської зіграв роль Саті-паши, тоді актор зміг підкорити глядачів своїм талантом і красою, яка досить вдало поєдналась з його персонажем.

Зараз чоловік не грає у серіалах та фільмах, але не зникає з інформаційного простору.

Віталій Борисюк (кадр з серіалу "Роксолана" )

Віталій Борисюк (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)