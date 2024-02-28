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Как изменились главные актеры украинской "Роксоланы" (фото)

Среда 28 февраля 2024 22:32
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Как изменились главные актеры украинской "Роксоланы" (фото) Кадр из сериала "Роксолана"
Автор: Юлия Любченко

Украинская версия "Роксоланы" вышла в 1996 году и сразу история турецко-украинской любви покорила сердца зрителей.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас выглядят актеры, которые исполнили главные роли.

Ольга Сумская

Сумская сыграла главную роль самой Роксоланы, изначально украденной наложницей Анастасией из Украины. Эта роль стала для актрисы хорошим стартом в карьере, именно после нее Ольгу замечали режиссеры и предлагали проекты.

Сейчас же, со своим багажом фильмов и сериалов знаменитую актрису до сих пор помнят как ту самую молодую Роксолану.

Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Наталья Сумская

Старшая сестра Ольги Сумской Наталья также сыграла в знаменитой "Роксолане". Ее персонажем - стала цыганка и это довольно колоритная роль, которая ей удалась отлично.

Пока Наталья не покидает творческий мир и продолжает удивлять своей красотой и талантом.

Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)

Наталья Сумская (кадр из сериала "Роксолана")

Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)

Наталья Сумская (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Анатолий Хостикоев

Самого Султана сыграл Хостикоев, в молодом возрасте он очаровал украинок своими черными бровями, бородой и волосами и действительно напоминал турецкого падишаха, всем сердцем полюбившего украинку.

Сейчас актеру 71 год и своей актерской карьере он не продолжает, но его имя остается на слуху.

Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)

Анатолий Хостикоев (кадр из сериала "Роксолана")

Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)

Анатолий Хостикоев (фото: instagram.com/reetrospective)

Виталий Борисюк

Борисюк, нынешний муж Ольги Сумской сыграл роль Сати-паши, тогда актер смог покорить зрителей своим талантом и красотой, которая довольно удачно соединилась с его персонажем.

Сейчас мужчина не играет в сериалах и фильмах, но не уходит из информационного пространства.

Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)

Виталий Борисюк (кадр из сериала "Роксолана")

Как изменились главные актеры украинской &quot;Роксоланы&quot; (фото)

Виталий Борисюк (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)

Ранее мы рассказывали, как изменились главные герои сериала "Великий век Роксолана".

Также читайте, как сменились главные актеры легендарного фильма "Леон".

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