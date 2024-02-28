Как изменились главные актеры украинской "Роксоланы" (фото)

Украинская версия "Роксоланы" вышла в 1996 году и сразу история турецко-украинской любви покорила сердца зрителей.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас выглядят актеры, которые исполнили главные роли.

Ольга Сумская

Сумская сыграла главную роль самой Роксоланы, изначально украденной наложницей Анастасией из Украины. Эта роль стала для актрисы хорошим стартом в карьере, именно после нее Ольгу замечали режиссеры и предлагали проекты.

Сейчас же, со своим багажом фильмов и сериалов знаменитую актрису до сих пор помнят как ту самую молодую Роксолану.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Наталья Сумская

Старшая сестра Ольги Сумской Наталья также сыграла в знаменитой "Роксолане". Ее персонажем - стала цыганка и это довольно колоритная роль, которая ей удалась отлично.

Пока Наталья не покидает творческий мир и продолжает удивлять своей красотой и талантом.

Наталья Сумская (кадр из сериала "Роксолана")

Наталья Сумская (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Анатолий Хостикоев

Самого Султана сыграл Хостикоев, в молодом возрасте он очаровал украинок своими черными бровями, бородой и волосами и действительно напоминал турецкого падишаха, всем сердцем полюбившего украинку.

Сейчас актеру 71 год и своей актерской карьере он не продолжает, но его имя остается на слуху.

Анатолий Хостикоев (кадр из сериала "Роксолана")

Анатолий Хостикоев (фото: instagram.com/reetrospective)

Виталий Борисюк

Борисюк, нынешний муж Ольги Сумской сыграл роль Сати-паши, тогда актер смог покорить зрителей своим талантом и красотой, которая довольно удачно соединилась с его персонажем.

Сейчас мужчина не играет в сериалах и фильмах, но не уходит из информационного пространства.

Виталий Борисюк (кадр из сериала "Роксолана")

Виталий Борисюк (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)