Як змінились головні актори колоритної комедії "Приборкання норовливого" (фото)

Фільм "Приборкання норовливого" вийшов аж у 1980-му році й досі підкорює серця мільйонів глядачів, адже це класика.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як змінилися головні та дуже відомі актори романтичної історії.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.
Комедійно-романтична кінострічка одразу ж завоювала любов шанувальників по всьому світу, скандальні та дуже цікаві стосунки дотепного фермера та неймовірної красуні Лізи змушують багатьох заново переглянути фільм, щоб поринути у цей італійський колоритний настрій.
На зйомках фільму між Адріано Челентано та Орнеллою Муті спалахнув службовий, але дуже яскравий роман, але була велика проблема - на той момент обоє були одружені. Та незабаром актор вирішив закінчити стосунки й розійтися у свої життя.
Адріано став справжньою зіркою завдяки ролі у фільмі "Приборкання норовливого" Також він створив власний гурт під назвою "Rock Boys". За його плечима участь у найпрестижніших музичних фестивалях.
Роль йому далася дуже просто, адже його персонаж полюбився своєю індивідуальністю та силою характеру.
Наразі актору 86 років і він досі залишається досить привабливим чоловіком, актором та живою легендою.
Адріано Челентано (фото: Кіноріум)
Адріано Челентано (фото: instagram.com/adriano_celentano_life)
Орнелла зіграла роль норовливої Лізи, яка має чудову фігуру, гарну зовнішність та дуже сильні почуття до Еліа. Її характер став справжнім прикладом для жінок, адже такі пристрасті іноді потрібні у стосунках.
Після цієї яскравої ролі кар'єра жінки стала доволі успішною та різноплановою. На щастя, Орнелла не стала заручницею одного образу.
Нині акторці 78 років і вона має чудовий вигляд, залишається такою ж красунею, як і багато років тому, вона є прикладом для жінок, які хочуть зберегти красу у будь-якому віці.
Орнелла Муті (фото: Кіноріум)
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