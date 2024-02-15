Как изменились главные актеры колоритной комедии "Укрощение строптивого" (фото)

Как изменились главные актеры фильма "Укрощение строптивого"

Комедийно-романтическая кинолента сразу же завоевала любовь поклонников по всему миру, скандальные и очень интересные отношения остроумного фермера и невероятной красавицы Лизы заставляют многих заново посмотреть фильм, чтобы погрузиться в это итальянское колоритное настроение.

На съемках фильма между Адриано Челентано и Орнеллой Мути вспыхнул служебный, но очень яркий роман, но была большая проблема - на тот момент оба были замужем. Но вскоре актер решил закончить отношения и разойтись в своей жизни.

Адриано Челентано

Адриано стал настоящей звездой благодаря роли в фильме "Укрощение строптивого" Также он создал собственную группу под названием "Rock Boys". За его плечами участие в самых престижных музыкальных фестивалях.

Роль ему далась очень просто, ведь его персонаж полюбился своей особенностью и силой характера.

Сейчас актеру 86 лет и до сих пор остается достаточно привлекательным мужчиной, актером и живой легендой.

Адриано Челентано (фото: Кинориум)

Адриано Челентано (фото: instagram.com/adriano_celentano_life)

Орнелла Мути

Орнелла сыграла роль своенравной Лизы, которая имеет прекрасную фигуру, хорошую внешность и очень сильные чувства к Элиа. Ее характер стал настоящим примером для женщин, ведь такие страсти иногда требуются в отношениях.

После этой яркой роли женщина стала довольно успешной и разноплановой. К счастью, Орнелла не стала заложницей одного образа.

Сейчас актрисе 78 лет и она выглядит прекрасно, остается такой же красавицей, как и много лет назад, она является примером для женщин, желающих сохранить красоту в любом возрасте.

Орнелла Мути (фото: Кинориум)