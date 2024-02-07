Акторка Ольга Атанасова: "За любов варто боротися, а за чоловіка я би не стала"

Популярна акторка кіно і театру Ольга Атанасова розповіла РБК-Україна (проекту Styler) про знімання в детективі "Розтин покаже", а також відверто розказала про страхи і прильоти, доньку Адель і особисте життя

Про своє життя і адаптацію до тривог і атак, нові ролі в кіно і театрі, доньку Адель та свою жіночу долю розповідає акторка Атанасова.

Нещодавно від чергової ракетної атаки в Києві постраждав її будинок. Їхню квартира оминуло, проте уламки потрапили в житло сусідів.

Пів року тому, коли стало трохи спокійніше, Оля привезла доньку додому. Розповідає, що маленька Адель вже адаптувалася до воєнного стану, але коли лунає тривога, донька завжди нагадує мамі, що треба йти в укриття.

За два роки повномасштабної війни багато чого змінилося. Акторка знову почала зніматися: їй запропонували одну з головних ролей у третьому сезоні детективу каналу ICTV2 “Розтин покаже”. Це був перший проєкт, де Атанасова знялася з початку вторгнення. Потім Олю запросили і в театр: і вистав, де зараз вона грає, більше навіть ніж до війни!

Жінка зізнається, що попри ворожі обстріли, страхів не відчувала, проте лякала порожнеча в Києві. Але підтримали друзі…

Коли почалась повномасштабне вторгнення, акторка Ольга Атанасова "Папаньки", "Різниця у віці", "Полюби мене такою", залишилась у Києві. Каже, що не планувала нікуди їхати, бо її життя - тут. Але свою 11-річну доньку Адель відправила за кордон разом з її татом, колишнім чоловіком Ольги.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Олю, з початку повномасштабного вторгнення ви залишаєтеся в Києві. Як переживаєте тривоги? Чи лякають?

– Ні, не лякають, хоча тривоги - це неприємно… Коли почалася війна, я відправила доньку, а сама переїхала до друзів. Ховались ми в тісному приміщенні зі спорудами для подачі води, де було дуже незручно, холодно. І в якийсь момент я вирішила, що буду спати в своєму ліжку. Потім весь час так і робила, але почала знову ходити в бомбосховища, тільки коли повернулася донька - бо я за Адель відповідальна.

– Ваша донька поїхала за кордон без вас?



– Так, коли почалась війна, Адель зі своїм татом поїхала з Києва. Деякий час вони були в області, а потім тато вивіз Адель і інших дітей за кордон.



– Чому ви не поїхали?

– Я не боялася. Була впевнена, що все буде добре, ще й сама підтримувала інших. Тепер я знаю точно: щоб позбутися дурних думок, треба займатися поточними справами: привести себе в порядок, приготувати обід, сходити в магазин, прибрати там, де живеш. Я це відчула, бо в кожного з нас було своє місце.

– Як донька адаптувалась до воєнного життя?

– Нормально. Я привезла Адель влітку 2023 року, вона відразу зрозуміла, як треба діяти. Якщо лунає тривога - вона йде в укриття і ще мені нагадує (сміється). Останній раз тільки пропустили… Взагалі донька в мене свідома, іноді вона поводиться, наче вона - моя мама, розмірковує, як доросла жінка. Але як усі діти, слідкує за трендами, вживає модний сленг, займається танцями - сучасна дитина.

– Вона самостійна чи ви її контролюєте?

– В наші часи усі дітей контролюють. Ми були більш дорослі в їхньому віці, та й часи були інші. Нещодавно Адель сама почала їздити в школу, хоча я спостерігаю, де вона, на місці чи в дорозі ще.

Забороняєте щось?

Так, наприклад спілкування з незнайомими людьми. Також батьки повинні знати, що дивляться і на які сторінки в інтернеті ходять їхні діти.

– Не думали, щоб залишитися в Німеччині з донькою?

– В мене навіть амбіцій таких не було, моє життя - тут.

– А батько Адель?

– Він зараз за кордоном, але не в Німеччині… І я коли дізналася, приїхала, і ми разом з донькою вирішили повернутися. В кожного своя історія, але наше життя - тут, до того ж тут на мене чекала робота. Зйомки в новому сезоні детектива "Розтин покаже" стали першою роллю в кіно після початку повномасштабного вторгнення.

Ольга Атанасова з донькою (фото: instagram.com/ananasova_olya)



– А як ви вписалися в колектив, бо актори вже працювали разом в попередніх сезонах…

– А ми добре знайомі з Артемієм Єгоровим, цей детектив – вже наша друга робота. Я цьому також була рада, бо розуміла, хто буде моїм партнером. Але до кінця сценарій не знала, тому деякі вчинки і характер моєї героїні розкривався в нових епізодах. І мені сподобалось, що Даша – на часі, молода, з характером і допомагає країні. У моїй героїні закрутиться роман, але все буде непросто (сміється).

Мене дуже тепло прийняли в новому колективі, з’явилося відчуття, що я серед друзів, тим паче працювала з добре знайомими режисерами - Сашою Кірієнком і Анею Гресь.

Ольга Атанасова з Артемієм Єгоровим (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Знаю, що Даша вирішить боротися за свої почуття…

– Так, вона зустріла його і покохала. Вона просто хоче бути щасливою тут і зараз, і хоче, щоб коханий також був щасливий разом з нею.

– Як ви вважаєте, коли жінка зустрічає свого чоловіка, вона має за нього боротися?

– Ні. Я не стала би цього робити. Вважаю, якщо це твій чоловік - він до тебе повернеться. Можно битися за кохання, коли вам заважають обставини - так, це варто. А за чоловіка - ні, я не стала б…

- Але якщо любов?

– На мій погляд, любов - це вчинки. А коли дівчині здається, що він її кохає, але він живе своїм життям, де їй немає місця - за що тут боротися?

– Ви сильна жінка?

– Вважаю, що так. Мені взагалі здається, що наші жінки – сильні, бо вони на собі і господарство тягнуть, і дітей, і ще заробляють гроші. Мені здається, що вже давно пора це змінити.

– Ви розлучилися…

– Так, вже більше двох років. До війни ми вже не жили разом, на тлі війни тривав процес розлучення…

- Але він забрав доньку, коли почалось вторгнення…

– Так, але в останній раз вони бачились ще у липні. Мені б хотілось, щоб батько приділяв дитині більше уваги, бо наразі навіть спілкування по телефону дуже рідко. Впевнена, що діти з батьками мають частіше зустрічатися.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Про що мрієте, як жінка і як акторка?

– Як і всі українці, мрію про те, щоб ця війна скоріше закінчилася. Хотілось би працювати в українських проектах, що можуть конкурувати з західними, щоб вони були фінансово забезпечені, з сильним сюжетом і не про війну… Хоча багато хто зараз знаходить своє щастя, діти народжуються навіть під час бомбардувань.

Щодо жіночої долі - я насолоджуюсь тим, що є наразі. Все приходить, коли воно тобі насправді потрібно, або коли не очікуєш. Я вірю в кохання. Наразі у мене є все для щастя: здорова дитина, улюблена робота, перспективи і віра у кохання і нашу перемогу.

Дивіться прем’єру третього сезону детективу "Розтин покаже" - з 27 лютого о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)