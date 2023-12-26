Як змінились актори наймоднішого фільму "Диявол носить Prada" (фото)

Енн Гетевей

Енн зіграла роль молодої та амбіційної Андреа, яка мріє про кар'єру журналіста, й опинилася під керівництвом строгої Міранди Прістлі. Її героїня - це прототип всіх молодих спеціалістів, які бажають отримати посаду мрії.

Ця роль дуже наблизила Гетевей до глядачів, через що вона і стала однією з найпопулярніших акторок. Її кар’єра стала дуже успішною після цієї картини.

Зараз же Енн продовжує зніматися у фільмах та серіалах, а також її часто можна помітити на світських заходах у чарівних образах.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Енн Гетевей (фото: instagram.com/annehathaway)

Меріл Стріп

Оскароносна Меріл Стріп зіграла сувору редакторку глянцю, яка насправді має дуже чутливе серце, але її посада і статус не дозволяють їй проявляти слабкість. Саме тому властиву Міранду Прістлі всі жахливо бояться.

А зараз у свої 73 продовжує вражати глядачів своєю акторською майстерністю.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Меріл Стріп (фото: instagram.com/merylstreep.official)

Стенлі Туччі

Стенлі зіграв роль Найджела, який є креативним директором журналу, що все про всіх знає. Після виходу "Диявол носить Prada" він зіграв чимало помітних ролей другого плану.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Стенлі Туччі (фото: instagram.com/stanleytucci)

Саймон Бейкер

Саймон Бейкер зіграв роль успішного красеня Крістіана Томпсона, який закохав у себе Андреа та поставив під ризик її кар’єру.

Після фільму його кар’єра стала доволі успішною і зараз чоловік може похизуватися власним успіхом.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Саймон Бейкер (фото: instagram.com/snappytoes)

Емілі Блант

Героїня Емілі зіграла покірну старшу асистентку Міранди. Вона скрупульозна і знає абсолютно всі забаганки своєї керівниці. І хоч тоді акторці дісталася роль другого плану, після зйомок вона почала отримувати головні ролі.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Емілі Блант (фото: instagram.com/emilybluntofficial)