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Як змінились актори наймоднішого фільму "Диявол носить Prada" (фото)

Як змінились актори фільму про моду "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Фільм "Диявол носить Prada" - це справжній шедевр кінематографу. Він дає глядачеві змогу отримати естетичне задоволення і поринути у світ високої моди та журналістики.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило дослідити, як змінилися актори цього легендарного фільму і залюбки ділиться цією інформацією з вами.

Енн Гетевей 

Енн зіграла роль молодої та амбіційної Андреа, яка мріє про кар'єру журналіста, й опинилася під керівництвом строгої Міранди Прістлі. Її героїня - це прототип всіх молодих спеціалістів, які бажають отримати посаду мрії. 

Ця роль дуже наблизила Гетевей до глядачів, через що вона і стала однією з найпопулярніших акторок. Її кар’єра стала дуже успішною після цієї картини. 

Зараз же Енн продовжує зніматися у фільмах та серіалах, а також її часто можна помітити на світських заходах у чарівних образах. 

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Енн Гетевей (фото: instagram.com/annehathaway)

Меріл Стріп

Оскароносна Меріл Стріп зіграла сувору редакторку глянцю, яка насправді має дуже чутливе серце, але її посада і статус не дозволяють їй проявляти слабкість. Саме тому властиву Міранду Прістлі всі жахливо бояться. 

А зараз у свої 73 продовжує вражати глядачів своєю акторською майстерністю.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Меріл Стріп (фото: instagram.com/merylstreep.official)

Стенлі Туччі

Стенлі зіграв  роль Найджела, який є креативним директором журналу, що все про всіх знає. Після виходу "Диявол носить Prada" він зіграв чимало помітних ролей другого плану.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Стенлі Туччі (фото: instagram.com/stanleytucci)

Саймон Бейкер

Саймон Бейкер зіграв роль успішного красеня Крістіана Томпсона, який закохав у себе Андреа та поставив під ризик її кар’єру. 

Після фільму його кар’єра стала доволі успішною і зараз чоловік може похизуватися власним успіхом. 

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Саймон Бейкер (фото: instagram.com/snappytoes)

Емілі Блант

Героїня Емілі зіграла покірну старшу асистентку Міранди. Вона скрупульозна і знає абсолютно всі забаганки своєї керівниці. І хоч тоді акторці дісталася роль другого плану, після зйомок вона почала отримувати головні ролі.

Як змінились актори "Диявол носить Prada" (фото: Кіноріум)

Емілі Блант (фото: instagram.com/emilybluntofficial)

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