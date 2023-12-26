Как изменились актеры самого модного фильма "Дьявол носит Prada" (фото)

Энн Хэтэуэй

Энн сыграла роль молодой и амбициозной Андреа, мечтающей о карьере журналиста, и оказалась под руководством строгой Миранда Пристли. Ее героиня - это прототип всех молодых специалистов, желающих получить должность мечты.

Эта роль очень приблизила Хэтэуэй к зрителям, поэтому она и стала одной из самых популярных актрис. Ее карьера стала очень удачной после этой картины.

Сейчас Энн продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также ее часто можно заметить на светских мероприятиях в волшебных образах.

Как изменились актеры "Дьявол носит Prada" (фото: Кинориум)

Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)

Мерил Стрип

Оскароносная Мерил Стрип сыграла суровую редакторшу глянца, которая на самом деле имеет очень чувствительное сердце, но ее должность и статус не позволяют ей проявлять слабость. Именно поэтому присущую Миранда Пристли все ужасно боятся.

А сейчас в свои 73 продолжает поражать зрителей своим актерским мастерством.

Как изменились актеры "Дьявол носит Prada" (фото: Кинориум)

Мерил Стрип (фото: instagram.com/merylstreep.official)

Стэнли Туччи

Стэнли сыграл роль Найджела, являющегося креативным директором журнала, который все обо всех знает. После выхода "Дьявол носит Prada" он сыграл немало заметных ролей второго плана.

Как изменились актеры "Дьявол носит Prada" (фото: Кинориум)

Стэнли Туччи (фото: instagram.com/stanleytucci)

Саймон Бейкер

Саймон Бейкер сыграл роль удачливого красавца Кристиана Томпсона, который влюбил в себя Андреа и поставил под риск ее карьеру.

После фильма его карьера стала довольно успешной и сейчас мужчина может похвастаться своим успехом.

Как изменились актеры "Дьявол носит Prada" (фото: Кинориум)

Саймон Бейкер (фото: instagram.com/snappytoes)

Эмили Блант

Героиня Эмили сыграла покорную старшую ассистентку Миранды. Она скрупулезна и знает абсолютно все прихоти своей руководительницы. И хоть тогда актрисе досталась роль второго плана, после съемок она стала получать главные роли.

Как изменились актеры "Дьявол носит Prada" (фото: Кинориум)

Эмили Блант (фото: instagram.com/emilybluntofficial)