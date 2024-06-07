Як зменшити ризик погіршення зору та уникнути сліпоти: експерт назвав три основні речі

Що таке катаракта

Катаракта - це процес помутніння і потемніння кришталика ока. Захворювання нерозривно пов’язане зі старінням організму, тому основною категорією пацієнтів є літні люди. За даними ВООЗ на катаракту страждає більше ніж 70% населення у віці старше за 72 роки та близько 20% у віці 40-60 років.

Катаракта є однією з основних причин сліпоти. Зміни способу життя можуть знизити шанси на те, що вона швидко прогресуватиме.

Як треба харчуватися

Дослідження послідовно підтверджують, що вживання продуктів з високим вмістом антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, може запобігти розвитку катаракти. Навіть якщо вона вже почала формуватися, ці антиоксиданти можуть сповільнити її прогресування.

Деякі з найкращих джерел вітаміну С включають цитрусові (апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони), помідори та томатний сік, червоний і зелений перець, ківі, броколі, полуницю, брюссельську капусту та картоплю.

Щоб забезпечити організм вітаміном Е, слід звернути увагу на рослинні олії, такі як соняшникова, сафлорова, або олія з зародків пшениці. Вітамін Е також міститься у горіхах, особливо у мигдалі, а також в арахісі та зелених овочах, таких як шпинат і броколі. Деякі продукти також можуть бути збагачені вітаміном Е.

Каротиноїди, такі як лютеїн і зеаксантин, також відомі своєю здатністю захищати очі від катаракти. Вони зустрічаються у шпинаті, петрушці, кале, гарбузі, зеленому горошку та яйцях.

Важливо вживати фрукти та овочі щодня. П'ять порцій забезпечать організм більше ніж 100 міліграмів вітаміну С і 5-6 міліграмів лютеїну та зеаксантину. Лише дві порції горіхів забезпечать від 8 до 14 міліграмів вітаміну Е.

Якщо ви не отримуєте достатньо необхідних поживних речовин з їжею, розгляньте можливість консультації з лікарем щодо прийому дієтичних добавок.

Не паліть

Куріння несприятливо впливає не лише на легені та серце, але й на очі. Воно є фактором ризику для катаракти, який потрібно усунути.

Паління спричиняє утворення більшої кількості вільних радикалів, які шкодять клітинам. Антиоксиданти, що містяться у фруктах і овочах, борються з ними. Проте куріння руйнує антиоксиданти та вводить в організм багато токсинів, які можуть спричинити катаракту.

Якщо ви припините курити, це може запобігти розвитку катаракти, навіть якщо ви курили тривалий час та не обмежували себе у кількості сигарет. Якщо ж ви не курите, не розпочинайте.

Профілактика катаракти

Носіть сонцезахисні окуляри

Ультрафіолетові промені можуть викликати зміни в очах, зокрема, пошкоджуючи білки у кришталику. Щоб захистити свої очі, вибирайте сонцезахисні окуляри, які блокують від 99% до 100% UVA та UVB променів і відсікають від 75% до 90% видимого світла. Важливо, щоб оправа тісно прилягала до очей, а скло мало сірий колір, що полегшує бачення під час водіння.

Обмежте споживання алкоголю

Дослідження показали, що при споживанні до двох напоїв щодня ризик розвитку катаракти може бути нижчим, ніж у тих, хто не вживає алкоголь. Проте споживання більше ніж двох напоїв щодня збільшує ризики.

Контролюйте рівень цукру в крові

Люди з цукровим діабетом мають більше шансів розвитку захворювань очей. Підвищений рівень цукру може спричинити набряк кришталику та утворення катаракти.

Проходьте регулярні огляди очей

Окуліст може виявити проблеми на ранній стадії. Якщо вам від 40 до 64 років, рекомендується проходити огляд кожні 2-4 роки, а для тих, кому більше 65, - кожні 1-2 роки. У випадку наявності ризиків розвитку захворювань очей, лікар може порадити здійснювати огляд частіше.