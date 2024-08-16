Як зловити багато раків: усі секрети, нюанси та методи

Як ловити раків на вудочку?

Хоча більшість мисливців за цим смачним делікатесом обирають раколовку, багато хто цікавиться, як ловити раків на вудочку. Тут усе не так просто: підготовка до процесу потребує виготовлення особливого типу снасті.

Вам знадобиться:

Взяти дерев’яну палицю й за допомогою ножа загострити один із її кінців.

Прикріпити приманку до загостреного кінця.

Обмотати приманку будь-яким сітчастим полотном: капроновими панчохами, марлею, дрібною сіткою тощо.

Саморобна вудочка готова! Безпосередньо на водоймі втикайте палицю з приманкою на дно. Як тільки рак підступить до приманки й зачепить сітку клешнею, обережно, без різких рухів, витягніть снасть, щоб не зірвати здобич.

Додатково можна прикріпити до приманки грузило, нитку або волосінь із поплавком на кінці. Це спростить процес ловлі, адже ви зможете одразу побачити, коли рак підійде до саморобної вудочки.

Раки - це смачний делікатес, який вартий того, щоб на нього полювати (фото: Freepik.com)

Як ловити раків на раколовку?

Раколовка - це окремий тип снасті для ловлі раків. Не секрет, що найпростіше й швидше виловлювати раків руками, коли вони підходять ближче до берега. Однак великі раки можуть завдати травми, вчепившись клешнями в шкіру.

У такому випадку використовується спеціальна снасть, основна особливість якої полягає в тому, що раки самі заходять усередину (ну, не з власної волі, звісно, а через приманку).

Конструкція раколовки влаштована так, що вилізти з неї здобич уже не зможе. Вам залишається тільки правильно встановити раколовку й чекати, коли вона наповниться раками.

Існують два основні типи раколовок:

Відкрита. Найпростіша снасть, яку можна виготовити за кілька хвилин. Основою є каркас прямокутної або круглої форми, між прутами якого закріплюється сітка, а зверху прив’язується мотузка, за яку ви будете підіймати раколовку й опускати її у воду.

Закрита. Більш ефективна й складніша у виготовленні. Конструкція передбачає, що раколовка може закриватися, перетворюючись на своєрідний "дім" для раків, варто лише потягнути за мотузку. Закриту раколовку зручно транспортувати - вона складається і легко поміщається в машину або руки.

Перед тим як ловити раків за допомогою раколовки, потрібно закріпити приманку. Її зазвичай розміщують на дні конструкції в спеціальному відсіку з сітчастої тканини. В якості приманки найчастіше використовуються:

риба;

м’ясо тварин або птиці;

дрібні жаби;

деякі види комах;

молюски.

Установити раколовку можна на мілководді або, запливши на човні на більшу глибину, розмістити снасті там. У цьому випадку слід придумати поплавок, щоб знати, де саме встановлена конструкція.

Перший улов при активності раків можна отримати вже через 45 хвилин.

Як ловити раків руками?

Якщо ви не хочете морочитися зі снастями, ловити раків можна й руками. Це зовсім не складно, головне - правильно вибрати час, коли членистоногі найбільш активні.

Зазвичай це період від заходу сонця до світанку. Вже через пару годин після заходу раки починають підходити до берега, іноді навіть виходять на сушу.

Ловля раків вночі особливо зручна, адже вони реагують на світло: будь-який ліхтарик, факел або багаття приверне їх увагу й полегшить ловлю. Якщо ж ви можете вирушити на ловлю лише вдень, шукайте раків не біля берега, а в норах і під камінням.

Важливо пам’ятати, що клешнями рак може порізати шкіру, тому запасіться захисними рукавичками й надягайте одяг із довгим рукавом.

Бачите, як рак зажав клішнею паличку? А якщо це буде ваш палець? (фото: Pxhere.com)

Коли та як дозволено ловити раків в Україні?

Головне питання для любителів раків - коли ж їх можна ловити в Україні? Існують основні правила, які забороняють вилов раків з 1 квітня по 30 червня. Також існують регіональні обмеження, наприклад, у Київській області з 1 серпня по 15 вересня 2021 року.

Як можна ловити:

ручним збором;

раколовкою-"хваткою" з діаметром не більше 70 см і розміром вічка не більше 22 мм;

волосінню з приманкою;

рогаткою;

розщепом - не більше п'яти снастей на одного ловця.

Забороняється ловити раків у темний час доби, тобто пізніше години після заходу сонця і раніше години до його сходу, з використанням підсвітки.