Как поймать много раков: все секреты, нюансы и методы

Как ловить раков на удочку?

Хотя большинство охотников за этим вкусным деликатесом выбирают раколовку, многие интересуются, как ловить раков на удочку. Здесь все не так-то просто: подготовка к процессу требует изготовления особого типа снасти.

Вам понадобится:

Взять деревянную палку и с помощью ножа заострить один из ее концов.

Прикрепить приманку к заостренному концу.

Обмотать приманку любым сетчатым полотном: капроновыми чулками, марлей, мелкой сеткой и т.п.

Самодельная удочка готова! Непосредственно на водоеме втыкайте палку с приманкой ко дну. Как только рак подойдет к приманке и зацепит сетку клешней, осторожно, без резких движений, вытяните снасть, чтобы не сорвать добычу.

Дополнительно можно прикрепить к приманке грузило, нить или леску с поплавком на конце. Это упростит процесс ловли, ведь вы сможете сразу увидеть, когда рак подойдет к самодельной удочке.

Раки это вкусный деликатес, который стоит того, чтобы на него охотиться (фото: Freepik.com)

Как ловить раков на раколовку?

Раколовка - это отдельный тип снасти для ловли раков. Не секрет, что проще и быстрее вылавливать раков руками, когда они подходят ближе к берегу. Однако большие раки могут нанести травмы, вцепившись клешнями в кожу.

В таком случае используется специальная снасть, основная особенность которой состоит в том, что раки сами заходят внутрь (ну, не по своей воле, конечно, а через приманку).

Конструкция раколовки устроена так, что вылезти из нее добыча уже не сможет. Вам остается только правильно установить раколовку и ждать, когда она наполнится раками.

Существуют два основных типа раколовок:

Открытая. Простейшая снасть, которую можно изготовить за несколько минут. Основанием является каркас прямоугольной или круглой формы, между прутьями которого закрепляется сетка, а сверху привязывается веревка, за которую вы будете поднимать раколовку и опускать ее в воду.

Закрытая. Более эффективна и более сложна в изготовлении. Конструкция подразумевает, что раколовка может закрываться, превращаясь в своеобразный "дом" для раков, стоит лишь потянуть за веревку. Закрытую раколовку удобно транспортировать - она складывается и легко помещается в машину или руки.

Перед тем как ловить раков с помощью раколовки, нужно закрепить приманку. Ее обычно размещают на дне конструкции в специальном отсеке из сетчатой ткани. В качестве приманки чаще всего используются:

рыба;

мясо животных или птицы;

мелкие лягушки;

некоторые виды насекомых;

моллюски.

Установить раколовку можно на мелководье или, заплыв на лодке на большую глубину, разместить там снасти. В этом случае следует придумать поплавок, чтобы знать, где установлена конструкция.

Первый улов при активности раков можно получить уже через 45 минут.

Как ловить раков руками?

Если вы не хотите возиться со снастями, ловить раков можно и руками. Это совсем не сложно, главное - правильно выбрать время, когда членистоногие наиболее активны.

Обычно это период от заката до рассвета. Уже через пару часов после заката раки начинают подходить к берегу, иногда даже выходят на сушу.

Ловля раков ночью особенно удобна, ведь они реагируют на свет: любой фонарик, факел или костер привлечет их внимание и облегчит ловлю. Если вы можете отправиться на ловлю только днем, ищите раков не у берега, а в норах и под камнями.

Важно помнить, что клешнями рак может порезать кожу, поэтому запаситесь защитными перчатками и надевайте одежду с длинным рукавом.

Видите, как рак зажал клешней палочку? А если это ваш палец? (фото: Pxhere.com)

Когда и как можно ловить раков в Украине?

Главный вопрос для любителей раков - когда же их можно ловить в Украине? Существуют основные правила, запрещающие отлов раков с 1 апреля по 30 июня. Также есть региональные ограничения, например, в Киевской области с 1 августа по 15 сентября 2021 года.

Как можно ловить:

ручным сбором;

раколовкой-"хваткой" с диаметром не более 70 см и размером ячейки не более 22 мм;

леской с приманкой;

рогаткой;

расщепом - не более пяти снастей на одного ловца.

Запрещается ловить раков в темное время суток, то есть позже часа после заката и раньше часа до восхода, с использованием подсветки.