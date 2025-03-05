Как не сойти с ума от ежедневных новостей: практические советы по отползанию от "помиральной ямы"

Новости сегодня - это как мина замедленного действия: открыл - и либо взорвался от злости, либо замер в панике. Как сохранить здравый смысл и не превратиться в зомби, который постоянно рефрешит ленту?

Какие советы помогут не сойти с ума от ежедневных новостей, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Дозируй информацию

Эксперт подчеркивает, что новости - это как алкоголь. В малых дозах - ок, но если бухать с утра до ночи, то недолго и крышей поехать.

"Выбери конкретное время для просмотра новостей (например, утром и вечером), а не каждые 5 минут", - советует он.

Не глотай все подряд

Не каждый пост в соцсетях - правда, не каждый эксперт - эксперт. Проверяй источники, фильтруй инфошум.

"Иначе мозг превратится в помойку, где рядом с реально важными вещами валяется тонна дерьма", - подчеркивает коуч.

Выключай эмоциональный автопилот

Если каждая новость вызывает либо панику, либо ярость, значит ты уже на крючке.

"Подыши глубже, сделай паузу, задай себе вопрос: "Что я могу с этим сделать прямо сейчас?" Если ничего - значит, просто фиксируешь и идешь дальше", - советует Виталий Курсик. Не листайте ленту новостей круглосуточно - это прямой путь в глубокий стресс (фото: freepik.com)

Отдыхай от экранов

Новости - это важно, но ты живешь не только в инфопространстве. Выйди на улицу, сделай что-то руками, поиграй с котом, побей грушу. Тело тоже должно знать, что жизнь продолжается.

Не стесняйся блокировать "паникеров"

Если в твоей ленте есть люди, которые постоянно кричат "ВСЕ ПРОПАЛО", "МЫ ВСЕ УМРЕМ", "БЕГИТЕ", - отправь их в бан или мьют. Ты не обязан слушать этот непрерывный крик. Для сохранения здравого смысла - не обращайте внимание на паникеров в соцсетях (фото: freepik.com)

Делаешь что-то полезное - уже супер

Даже если ты просто поддерживаешь близких, донатишь, работаешь - ты уже на своем месте. Нет смысла разрываться между новостями, если это не дает тебе ресурсов действовать.

Помни, что ты живой

"Мир - сложный, жесткий, но ты в нем есть. И твое состояние важно. Никто не выиграет от того, что ты зациклишься на новостях и выгоришь. Поэтому давай, разогни плечи, отложи телефон, сделай себе чай и напомни себе: "Я держусь. И это уже немало" Не новостями едиными, друг. Живи", - резюмирует эксперт.

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