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Як не зіпсувати "перший раз" з новим партнером: усього 4 правила

Як правильно займатися коханням в перший раз (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Перший раз з новим партнером завжди хвилюючий для обох. Звісно, велосипед вигадувати в такому природному процесі не треба, але варто пам'ятати про певні правила

Про це йдеться у Telegram каналі Сексологія.

Мовчати

Зрозуміло, що у кожної людини свої уподобання в сексі і про них потрібно говорити, бо думки читати не вміє ніхто. А ще необхідно правильно направляти свого партнера або партнерку.

Не використовувати контрацепцію

Найважливіше, про що важливо пам'ятати – це контрацепція. Вона важлива завжди, в будь-якому сексі і особливо до того, поки ви не обміняєтеся довідками, що ви здорові.

Забути про своє задоволення

Зрозуміло, що задоволення партнера дуже важливе, але не треба забувати і про себе.

Дбайте про своє задоволення і не думайте, що ваш партнер здогадається про те, що вам подобається.

Повторювати те, що подобалося вашим колишнім

Ще однією з найпоширеніших помилок є хибна думка, що якщо вашому колишньому або колишньої подобалося, то і новому партнерові або партнерці це сподобається.

Соромитися свого тіла

У жінок і чоловіків може бути безліч комплексів: целюліт, складки, розтяжки, не той розмір грудей, невдоволення розміром статевого органа чи пивне пузико.

Як би не було важко, про це все варто забути і розслабитися. Інакше вас чекатиме фейл.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що партнер вас зраджує.

Крім того читайте, як виявити, що ваші стосунки приречені.

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