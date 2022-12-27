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Как не испортить "первый раз" с новым партнером: всего 4 правила

Как правильно заниматься любовью в первый раз (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Первый раз с новым партнером всегда волнующий для обоих. Конечно, велосипед придумывать в таком природном процессе не надо, но стоит помнить об определенных правилах.

Об этом говорится в Telegram канале Сексология.

Молчать

Понятно, что у каждого человека свои пристрастия в сексе и о них нужно говорить, потому что мысли читать не умеет никто. А еще необходимо правильно направлять своего партнера или партнершу.

Не использовать контрацепцию

Самое важное, о чем важно помнить – это контрацепция. Она важна всегда, в любом сексе и особенно до того, пока вы не обменяетесь справками, что вы здоровы.

Забыть о своем удовольствии

Понятно, что удовольствие партнера очень важно, но не нужно забывать и о себе.

Заботьтесь о своем удовольствии и не думайте, что ваш партнер догадается о том, что вам нравится.

Повторять то, что нравилось вашим бывшим

Еще одной из самых распространенных ошибок является заблуждение, что если вашему бывшему или бывшей нравилось, то и новому партнеру или партнерше это понравится.

Стесняться своего тела

У женщин и мужчин может быть множество комплексов: целлюлит, складки, растяжки, не тот размер груди, недовольство размером полового органа или пивное пузико.

Как бы ни было трудно, об этом все стоит забыть и расслабиться. Иначе вас ждет фейл.

Раньше мы писали, как понять, что партнер вам изменяет.

Кроме того, читайте, как выявить, что ваши отношения обречены.

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