Як живуть довічно ув'язнені в Україні: фото, від яких мурашки по шкірі

До в'язниць потрапляють різні люди - від випадкових "постраждалих" до реальних криміналітетів. Однак до довічного ув'язнення засуджують лише найбільш небезпечних чи жорстоких.
РБК-Україна (Styler) дослідив звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і довідався, як живуть довічно ув'язнені в Україні.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: інформаційний портал Харківської правозахисної групи, Кримінальний та Кримінально-виконавчий кодекси України, портал Державної кримінально-виконавчої служби України.
Довічне позбавлення волі - найвища міра покарання в Україні, яка прийшла на заміну смертній карі.
В цілому, згідно з Кримінальним кодексом, злочини поділяються на: не тяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. За скоєння останніх особу можуть покарати:
Оскільки довічне позбавлення волі фактично означає перебування за ґратами впродовж усього життя, такий вид покарання встановлюють нечасто. До довічного ув'язнення людину можуть засудити, наприклад:
Водночас таке покарання не застосовується до: неповнолітніх, осіб віком понад 65 років та жінок, вагітних на момент вчинення злочину чи постановлення вироку.
Згідно з інформацією Державної кримінально-виконавчої служби, станом на початок року покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні відбували 1 578 осіб (1 553 чоловіки та 25 жінок).
Згідно зі статтею 151 Кримінально-виконавчого кодексу, засуджені до довічного позбавлення волі люди тримаються окремо від інших засуджених. Виключенням є лише ті ув'язнені, які після відбуття десяти років покарання у приміщеннях камерного типу були переведені до звичайних житлових приміщень колонії максимального рівня безпеки.
Цікаво, що засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки й жінки відбувають покарання з деякими відмінностями.
Чоловіки перебувають:
У період дії воєнного стану в Україні та впродовж двох років після його припинення чи скасування чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі, можуть відбувати покарання у секторах максимального рівня безпеки слідчих ізоляторів (з дотриманням вимог суворої ізоляції від інших категорій осіб, які тримаються у цих установах).
Жінки ж повинні відбувати покарання:
Засуджені, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу (найчастіше - по дві особи) і носять одяг спеціального зразка.
В одиночній камері таку людину можуть тримати:
Для осіб, які не мають загальної середньої освіти, у виправних колоніях створюють спеціальні консультаційні пункти.
Засуджені до довічного позбавлення волі залучаються до праці тільки на території колонії (з урахуванням вимог тримання їх у приміщеннях камерного типу).
Вони мають право:
За умови сумлінної поведінки та праці, після відбуття п'яти років строку покарання засудженому може бути дозволено брати участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру.
Подати клопотання про помилування довічно ув'язнений може після відбуття щонайменше п’ятнадцяти років призначеного покарання.
Дрогобицька виправна колонія №40 як пенітенціарний заклад працює безперервно з 1911 року (будівництво було завершено ще при Габсбургах Австро-Угорської імперії).
Колонія є установою виконання покарань середнього рівня безпеки, проте насправді вона "мультирежимна" - у закладі утримуються засуджені всіх режимів (мінімального, середнього й максимального).
Засуджених довічно утримують в малих камерах (для двох-трьох осіб) та багатомісних камерах (для осіб, які відбули понад п'ять років покарання й зарекомендували себе з позитивного боку).
Сектор максимального рівня безпеки (фото: khpg.org)
Одна з камер, де тримають довічно ув'язнених (фото: khpg.org)
Якщо добре поводитись, можна отримати книжки та доступ до телевізора (фото: khpg.org)
Де харчуються довічно ув'язнені (фото: khpg.org)
Катеринівська виправна колонія №46 (у селі Катеринівка Сарненського району Рівненської області) була заснована в листопаді 1947 року як інвалідна колонія УМВС у Рівненській області. Зараз функціонує як колонія середнього рівня безпеки для утримання чоловіків.
В установі є сектор максимального рівня безпеки (засуджені, що утримуються у секторі максимального рівня безпеки не працюють на виробництві та сидять по камерах), арештний дім, дільниця соціальної реабілітації.
Максимальний рівень безпеки виглядає так (фото: khpg.org)
Городищенська виправна колонія №96 є пенітенціарною установою максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини (у 1905-1937 роках на місці колонії був рафінадний завод).
В установі працює дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі. Камери - однакові за розміром.
Розкошувати довічно ув'язненим не доводиться (фото: khpg.org)
Куточок "відпочинку" (фото: khpg.org)
Рівненський слідчий ізолятор (колишня Рівненська тюрма №1) був збудований у середині ХІХ століття. Свого часу це була центральна в’язниця Західної Волині та головна пересильна тюрма для кримінальних і політичних злочинців (звідти вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру).
Нині при установі функціонує, серед іншого, арештний дім для утримання жінок і неповнолітніх, засуджених до арешту, а також сектор максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі.
У камерах є мультиварки та електрочайники (фото: khpg.org)
Івано-Франківська установа виконання покарань №12 функціонує як слідчий ізолятор (СІЗО). В установі є, крім іншого, медична частина й транзитні камери для тимчасового утримання осіб, які чекають етапування до інших установ.
Також існує сектор максимального рівня безпеки для утримання засуджених довічно.
У цьому СІЗО засуджені до довічного позбавлення волі живуть так (фото: khpg.org)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в українських СІЗО хочуть запустити платні інтернет та мобільний зв'язок.
Повідомлялося також, що у платній камері для жінок на Закарпатті є ортопедичні матраци, меблі та телевізор.