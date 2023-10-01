Как живут пожизненно заключенные в Украине: фото, от которых по коже мурашки

В тюрьмы попадают разные люди - от случайных "пострадавших" до реальных криминалитетов. Однако к пожизненному заключению приговаривают только наиболее опасных или жестоких.
РБК-Украина (Styler) изучил отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и узнал, как живут пожизненно заключенные в Украине.
При подготовке материала использовались такие источники: информационный портал Харьковской правозащитной группы, Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины, портал Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Пожизненное лишение свободы - высшая мера наказания в Украине, которая пришла на замену смертной казни.
В целом, согласно Уголовному кодексу, преступления делятся на: не тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. За совершение последних человека могут наказать:
Поскольку пожизненное лишение свободы фактически означает пребывание за решеткой на протяжении всей жизни, такой вид наказания устанавливается нечасто. К пожизненному заключению человека могут приговорить, например:
В то же время такое наказание не применяется к: несовершеннолетним, лицам старше 65 лет и женщинам, беременным на момент совершения преступления или вынесения приговора.
Согласно информации Государственной уголовно-исполнительной службы, по состоянию на начало года наказание в виде пожизненного лишения свободы в Украине отбывали 1 578 человек (1 553 мужчины и 25 женщин).
Согласно статье 151 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденные к пожизненному лишению свободы люди содержатся отдельно от других осужденных. Исключение составляют только те заключенные, которые после отбытия десяти лет наказания в помещениях камерного типа были переведены в обычные жилые помещения колонии максимального уровня безопасности.
Интересно, что приговоренные к пожизненному лишению свободы мужчины и женщины отбывают наказание с некоторыми отличиями.
Мужчины находятся:
В период действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения или отмены мужчины, приговоренные к пожизненному лишению свободы, могут отбывать наказание в секторах максимального уровня безопасности следственных изоляторов (с соблюдением требований строгой изоляции от других категорий лиц, содержащихся в этих учреждениях).
Женщины же должны отбывать наказание:
Осужденные, отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы, размещаются в помещениях камерного типа (чаще всего - по два человека) и носят одежду специального образца.
В одиночной камере такого человека могут держать:
Для лиц, не имеющих общего среднего образования, в исправительных колониях создаются специальные консультационные пункты.
Осужденные к пожизненному лишению свободы привлекаются к труду только на территории колонии (с учетом требований содержания их в помещениях камерного типа).
Они имеют право:
При условии добросовестного поведения и труда после отбытия пяти лет срока наказания осужденному может быть разрешено участвовать в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного характера.
Подать ходатайство о помиловании пожизненно заключенный может после отбытия не менее пятнадцати лет назначенного наказания.
Дрогобычская исправительная колония №40 как пенитенциарное заведение работает непрерывно с 1911 года (строительство было завершено еще при Габсбургах Австро-Венгерской империи).
Колония является учреждением выполнения наказаний среднего уровня безопасности, однако на самом деле она "мультирежимная" - в заведении содержатся осужденные всех режимов (минимального, среднего и максимального).
Осужденные пожизненно содержатся в малых камерах (для двух-трех человек) и многоместных камерах (для лиц, отбывших более пяти лет наказания и зарекомендовавших себя с положительной стороны).
Сектор максимального уровня безопасности (фото: khpg.org)
Одна из камер, где содержатся пожизненно заключенные (фото: khpg.org)
Если хорошо себя вести, можно получить книги и доступ к телевизору (фото: khpg.org)
Где питаются пожизненно заключенные (фото: khpg.org)
Катериновская исправительная колония №46 (в селе Катериновка Сарненского района Ровенской области) была основана в ноябре 1947 как инвалидная колония УМВД в Ровенской области. Сейчас работает как колония среднего уровня безопасности для содержания мужчин.
В учреждении есть сектор максимального уровня безопасности (осужденные, содержащиеся в секторе максимального уровня безопасности, не работают на производстве и сидят по камерам), арестный дом, участок социальной реабилитации.
Максимальный уровень безопасности выглядит следующим образом (фото: khpg.org)
Городищенская исправительная колония №96 является пенитенциарным учреждением максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления (в 1905-1937 годах на месте колонии был рафинадный завод).
В учреждении работает участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы. Камеры - одинаковые по размеру.
Роскошествовать пожизненно заключенным не приходится (фото: khpg.org)
Уголок "отдыха" (фото: khpg.org)
Ровенский следственный изолятор (бывшая Ровенская тюрьма №1) был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная пересыльная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).
В настоящее время при учреждении функционирует, в частности, арестный дом для содержания женщин и несовершеннолетних, приговоренных к аресту, а также сектор максимального уровня безопасности для содержания мужчин, приговоренных к пожизненному лишению свободы.
В камерах есть мультиварки и электрочайники (фото: khpg.org)
Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 работает как следственный изолятор (СИЗО). В учреждении есть, кроме прочего, медицинская часть и транзитные камеры для временного содержания лиц, ожидающих этапирования в другие учреждения.
Также существует сектор максимального уровня безопасности для содержания осужденных пожизненно.
В этом СИЗО приговоренные к пожизненному лишению свободы живут так (фото: khpg.org)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в украинских СИЗО хотят запустить платные интернет и мобильную связь.
Сообщалось также, что в платной камере для женщин в Закарпатье есть ортопедические матрасы, мебель и телевизор.