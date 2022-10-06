Як живе зараз екс-чоловік Лоліти та сестри Брежнєвої Олександр Цекало: мовчить про війну та насолоджується новим шлюбом

Дитинство та юність Саші Цекало

Олександр Цекало народився у Києві 22 березня 1961 року у сім'ї простих радянських інженерів. Його батько – українець, а мама – єврейка. Він став другою дитиною в сім'ї – має старшого брата Віктора, актора.

З дитинства Саша Цекало разом із братом мріяли про знаменитість, славу, виступати на сцені та на ТБ. Школу обоє братів закінчили в Україні, Саша додатково займався музикою і вже 14 років заробив на першу електрогітару.

Після школи Олександр вирушив до Ленінградського технологічного інституту, де навчався заочно. Вдень він працював у київській хімлабораторії наладчиком та освітлювачем сцени у Театрі естради.

А після ВНЗ Сашу Цекало помітили на сцені у складі квартету "Капелюх" і запросили до Київського циркового училища без іспитів. Після навчання він почав працювати в Одеській філармонії, а потім із першою дружиною Оленою Шиферман – в одеському театрі естради "Шарж" в Іллі Ноябрьова.

Відомо, що батьки Цекало померли – спочатку померла мама, а 2007 року помер батько.

Дружини Олександра Цекало

З першою дружиною Оленою Шиферман артист прожив недовго, а в одеській філармонії він познайомився з Лолітою Мілявською.

У 1985 році з'явився кабаре-дует "Академія", який став швидко популярним і в 90-х вирвався на олімпи слави. З цим дуетом Мілявська та Цекало поїхали до Москви. Проіснував він майже 15 років.

У 2000 році Лоліта обрала сольну кар'єру, а Цекало став телеведучим і продюсером.

Після розлучення з Мілявською Цекало захопився молодою співачкою Яною Самойловою, яку зустрів на Євробаченні. Пара прожила разом 6 років і Яна пішла, бо не дочекалася пропозиції руки та серця.

Фото: Олександр Цекало з Вікторією Галушки та донькою Олександрою

Майже відразу Цекало одружився знову і його обраницею стала Вікторія Галушко, сестра Віри Брежнєвої. Пара розписалася за рік після знайомства і досить швидко Вікторія народила спочатку дочку Олександру, а потім сина Михайла.

У 2018 році ідеальний шлюб впав - Цекало помітили з невідомою красунею на курорті в Італії. Після скандалу шоумен повідомив, що вже давно пішов із сім'ї та його нова обраниця - Дарина Ервін, художниця з Казахстану. Заради нареченої Цекало переїхав жити до Беверлі-Хіллз.

Робота в Росії

На початку 2000-х Олександр Цекало став одним із популярних ведучих на російських телеканалах. Він вів шоу "Дві зірки", "Велика різниця", "Хвилина слави", "Ігри розуму", "Прожекторперісхілтон". Його партнерами ставало багато відомих людей.

Також обіймав різні посади - генерального продюсера Першого каналу спецпроєктів, виконавчого продюсера розважальних програм на СТС, генеральний продюсер СТС, генеральний продюсер і співвласник продюсерської компанії "Середа".

Також Цекало розвивався як продюсер – "Норд-Ост", "12 стільців". З 2008 року – зайнявся продюсуванням фільмів. Його компанія випустила "Фарц", "Метод", Саранча", "Мажор", "Територія".

Ще Саша Цекало знімався в кіно - "Обережно, Задов!", "33 квадратні метри", "Конвалія срібляста", "Спецназ російською".

Окрім іншого, він займався постановкою багатьох концертів, премій, творчих вечорів.

Разом з Іваном Ургантом він відкрив у Москві власний ресторан.

Фото: Олександр Цекало та Іван Ургант

Де зараз Олександр Цекало

Розлучення з Вікторією Галушки та шлюб із 31-річною художницею Дариною Ервін стало поворотною точкою в житті шоумена. Більшість колег і друзів його не підтримали й навіть гірше - Цекало з багатьма посварився і розірвав стосунки.

Заради нової дружини він поїхав до США, де мешкає вже кілька років. За деякими даними, до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується.

Однак його бізнес - продюсерський центр "Середовище", продовжує працювати в Росії та випускає фільми та серіали. У 2022 році було випущено кілька серіалів та ще один запланований на 2023 рік. Його компанія уклала договір із кінотеатром IVI на випуск 8 проєктів щорічно.

У політичному житті Цекало не бере участі. Відомо лише, що у 2012 році він виступив продюсером флешмобу на підтримку кандидата у президенти РФ Путіна.

Фото: Дружина Олександра Цекало - Дарина Ервін

Своє публічне життя шоумен обмежив максимально - він не має сторінок у соціальних мережах, він не дає інтерв'ю, не світиться на публічних заходах і фотографій з ним немає навіть на сторінках його дружини Дарини Ервін.

Він жодного разу не виступив проти повномасштабного вторгнення Росії до України та не спілкується зі своїми родичами ні в Україні, ні в Росії.

Не допомагає Олександр і своїм дітям: Єві – дочці Лоліти Мілявської, якій він дав своє прізвище та спільними з Вікторією Галушки – сина Михайлу та доньці Олександрі. Під час розлучення він залишив їм будинок та машину.