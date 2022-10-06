Как живет сейчас экс-муж Лолиты и сестры Брежневой Александр Цекало: молчит о войне и наслаждается новым браком

Детство и юность Саши Цекало

Александр Цекало родился в Киеве 22 марта 1961 года в семье простых советских инженеров. Его отец - украинец, а мама - еврейка. Он стал вторым ребенком в семье - у него есть старший брат Виктор, актер.

С детства Саша Цекало вместе с братом мечтали о знаменитости, славе, выступать на сцене и на ТВ. Школу оба брата окончили в Украине, Саша дополнительно занимался музыкой и уже 14 лет заработал на первую электрогитару.

После школы Александр отправился в Ленинградский технологический институт, где учился заочно. Днем он работал в киевской химлаборатории наладчиком и осветителем сцены в Театре эстрады.

А после ВУЗа Сашу Цекало заметили на сцене в составе квартета "Шляпа" и пригласили в Киевское цирковое училище без экзаменов. После учебы он начал работать в Одесской филармонии, а потом с первой женой Аленой Шиферман - в одесском театре эстрады "Шарж" у Ильи Ноябрева.

Известно, что родители Цекало умерли - сначала скончалась мама, а в 2007 году умер отец.

Жены Александра Цекало

С первой супругой Аленой Шиферман артист прожил недолго, а в одесской филармонии он познакомился с Лолитой Милявской.

В 1985 году появился кабаре-дуэт "Академия", который стал быстро популярен и в 90-х вырвался на олимпы славы. С этим дуэтом Милявская и Цекало уехали в Москву. Просуществовал он почти 15 лет.

В 2000 Лолита выбрала сольную карьеру, а Цекало стал телеведущим и продюсером.

После развода с Милявской Цекало увлекся молодой певицей Яной Самойловой, которую встретил на Евровидении. Пара прожила вместе 6 лет и Яна ушла, так как не дождалась предложения руки и сердца.

Фото: Александр Цекало с Викторией Галушко и дочкой Александрой

Почти сразу же Цекало женился снова и его избранницей стала Виктория Галушко, сестра Веры Брежневой. Пара расписалась через год после знакомства и довольно быстро Виктория родила сначала дочь Александру, а потом сына Михаила.

В 2018 году идеальный брак рухнул - Цекало заметили с неизвестной красоткой на курорте в Италии. После скандала шоумен сообщил, что уже давно ушел из семьи и его новая избранница - Дарина Эрвин, художница из Казахстана. Ради невесты Цекало переехал жить в Беверли-Хиллз.

Работа в России

В начале 2000-х Александр Цекало стал одним из популярных ведущих на российских телеканалах. Он вел шоу "Две звезды", "Большая разница", "Минута славы", "Игры разума", "Прожекторперисхилтон". Его партнерами становились многие известные люди.

Также занимал разные посты - генерального продюсера Первого канала по спецпроектам, исполнительного продюсера развлекательных программ на СТС, генеральный продюсер СТС, генеральный продюсер и совладелец продюсерской компании "Среда".

Также Цекало развивался как продюсер - "Норд-Ост", "12 стульев". С 2008 года - занялся продюсированием фильмов. Его компания выпустила "Фарц", "Метод", Саранча", "Мажор", "Территория".

Еще Саша Цекало снимался в кино - "Осторожно, Задов!", "33 квадратных метра", "Ландыш серебристый", "Спецназ по-русски".

Кроме всего прочего, он занимался постановкой многих концертов, премий, творческих вечеров.

Вместе с Иваном Ургантом он открыл в Москве собственный ресторан.

Фото: Александр Цекало и Иван Ургант

Где сейчас Александр Цекало

Развод с Викторией Галушко и брак с 31-летней художницей Дариной Эрвин стал поворотной точкой в жизни шоумена. Большинство коллег и друзей его не поддержали и даже хуже - Цекало со многими повздорил и разорвал отношения.

Ради новой супруги он уехал в США, где живет уже несколько лет. По некоторым данным - в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается.

Однако его бизнес - продюсерский центр "Среда", продолжает работать в России и выпускает фильмы и сериалы. В 2022 году было выпущено несколько сериалов и еще один запланирован на 2023 год. Его компания заключила договор с кинотеатром IVI на выпуск 8 проектов ежегодно.

В политической жизни Цекало не участвует. Известно лишь, что в 2012 году он выступил продюсером флешмоба на поддержку кандидата в президенты РФ Путина.

Фото: Жена Александра Цекало - Дарина Эрвин

Свою публичную жизнь шоумен ограничил максимально - у него нет страниц в социальных сетях, он не дает интервью, не светится на публичных мероприятиях и фотографий с ним нет даже на страницах его супруги Дарины Эрвин.

Он ни разу не выступил против полномасштабного вторжения России в Украину и не общается со своими родственниками ни в Украине, ни в России.

Не помогает Александр и своим детям: Еве - дочери Лолиты Милявской, которой он дал свою фамилию и совместными с Викторией Галушко - сына Михаилу и дочери Александре. При разводе он оставил им дом и машину.