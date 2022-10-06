Київський актор-зірка "Золотого гусака" виїхав до Росії та вітає війну
Відомий український актор Віктор Цекало, який народився у Києві, виїхав до Росії. Мало того, 66-річний артист мовчить про війну на своїй батьківщині, публікуючи в соцмережах все, що завгодно, крім підтримки України.
У матеріалі Styler читайте, чим зараз займається у Москві зірка українського ТБ та автор шоу "Золотий гусак".
Що пише у соцмережах Віктор Цекало
Цікаво, що за два дні до повномасштабного вторгнення росіян в Україну (22 лютого) Цекало готувався до святкування "дня захисника вітчизни", опублікувавши дивне відео в Instagram, де він постав у військовій формі.
Що хотів сказати цим артист? Напевно те, що він підтримує РФ із її святами родом із СРСР.
У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну (24 лютого), і коли на Київ летіли російські ракети Віктор Цекало вважав за потрібне не публікувати зовсім нічого...
Натомість 25 лютого він запостив кадр з якогось другосортного кіно та показав своє фото у метелику. На знімку актор зображений із російськими рублями...
Віктор Цекало мовчить про війну в Україні (фото: instagram.com/viktorsekalo)
А ось 26 лютого Цекало вже опублікував фото поганої якості у своєму стилі з пропозицією поміняти авто на хорошу роль. Мабуть, справи в нього йшли зовсім кепсько.
Киянин Цекало переїхав до Москви (фото: instagram.com/viktorsekalo)
Навесні 2022 року Віктор демонструє своїм підписникам у мережі своє життя у столиці РФ – Москві.
Там він живе зі своїм собакою, знімками якого охоче ділиться із фанатами. На кадрах можна побачити напівпорожню кімнату, в якій актор у різних позах знімається з улюбленцем на прізвисько Мішутка.
Віктор Цекало у московській квартирі із собакою (фото: instagram.com/viktorsekalo)
А всього тиждень тому зрадник Цекало знову показався прихильникам із собакою, підписавши фото: "І ніхто нам більше не потрібен".
Український актор із собакою в Росії (фото: instagram.com/viktorsekalo)
Чим займається у Москві український актор
Окрім своєї мовчанки про війну на батьківщині та знімків із собакою, артист, як виявилося, із задоволенням знімається у серіалах, які показують на пропагандистському каналі "Росія 1".
Віктор Цекало знімається у російських серіалах (фото: instagram.com/viktorsekalo)
Для довідки
Віктора Цекало український глядач пам'ятає як автора гумористичного шоу "Золотий гусак", "Біла ворона", "Я пам'ятник собі спорудив". З 2000 він постійно грав у столичному театрі "Браво", а у 2020 році втік до Москви.
Також він є братом Олександра Цекало (колишнього чоловіка скандальної співачки Лоліти та Віри Брежнєвої).
Віктор Цекало виїхав до Москви у 2020 році (фото: instagram.com/viktorsekalo)
Як ми раніше писали, колишній друг Ані Лорак розповів, чому вона обрала Росію.
Раніше Ані Лорак вперше за півроку звернулася до шанувальників .