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Як живе Ліна Костенко: рідкісні фото з квартири найвідомішої поетеси України

Ліна Костенко (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Ліна Костенко і Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва. Це звання вони отримали за те, що є "справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців". Вручення почесних нагород відбулося в квартирі найвідомішої поетеси України, куди навідався мер столиці Віталій Кличко і, власне, екс-Головнокомандувач ЗСУ.

Як виглядає київська квартира Ліни Василівни, фото якої чи не вперше показані загалу, - дивіться у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт КМДА.

Фото квартири Ліни Костенко у Києві

Як виглядає квартира Ліни Костенко (фото: kyivcity.gov.ua)

Ліна Василівна живе у столиці, але її квартира не є показником розкоші, проте квартира велика. 

Меблі дерев’яні, і видно, що далеко не нові, а от її шафи наповнені книгами, портретами та різноманітними статуетками. 

Також неможливо не помітити, що на звичайних стінах у квартирі поетеси висить багато картин та її портретів. Грамоти, нагороди й фотографії з не менш видатними українцями займають багато місця в одній з кімнат Ліни Костенко.

А на столі у неї розташувалися сервізи та посуд, і саме цей стіл жінка накрила для особливих гостей. 

Загалом квартира письменниці виглядає, як пам’ятка про її творчі та громадські досягнення й успіхи, завдяки яким вона стала видатною українкою.

Ліна Костенко (фото: Getty images)

Ліна Василівна - це жінка герой, вона не просто українська поетеса-шістдесятниця та письменниця, а ще й дисидентка, лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів, Ордену Почесного легіону, а відтепер ще й володарка звання почесного громадянина Києва, який для неї вибивали цілий рік.

Її творчість надихає молодь, а це дійсно можна вважати успіхом, адже Костенко є одна з небагатьох поетес, чиї вірші декламуються артистами, молодими письменниками та акторами. 

Ліна вміє надихати й кожна її публічна промова торкає до сліз, адже її слова завжди мудрі та глибокі.

Ліна Костенко у себе вдома приймає гостей (фото: kyivcity.gov.ua)

Та в останні роки Костенко дуже рідко виходить на публіку, за словами її близьких, це через плідну роботу. Але і на різних міських заходах Ліну Василівну вже неможливо побачити. 

Гостей у своєму домі письменниця також приймає вкрай рідко, лише через важливі приводи. Так, наприклад, 19 березня у День її народження до неї завітали працівники київського видавництва з подарунками

Але зараз Ліна Василівна прийняла у себе Віталія Кличка та Валерія Залужного з дуже важливої нагоди - отримання міських нагород.

Ліна Костенко з Валерієм Залужним і Віталієм Кличко (фото:  facebook.com/ababahalamaha.publishers)

За що Костенко і Залужний отримали звання

Під час зустрічі з видатними особистостями мер наголосив, що Ліна Василівна протягом багатьох років "уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців", а також "дух свободи та сміливості".

А Валерія Федоровича відзначали "за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України".

Валерій Залужний в гостях у Ліни Костенко (фото: kyivcity.gov.ua)

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