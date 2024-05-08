Как живет Лина Костенко: редкие фото из квартиры самой известной поэтессы Украины

Фото квартиры Лины Костенко в Киеве

Как выглядит квартира Лины Костенко (фото: kyivcity.gov.ua)

Лина Васильевна живет в столице, но ее квартира не показатель роскоши, однако квартира большая.

Мебель деревянная, и видно, что далеко не новая, а вот ее шкафы наполнены книгами, портретами и разнообразными статуэтками.

Также невозможно не заметить, что на обычных стенах в квартире поэтессы висит множество картин и портретов. Грамоты, награды и фотографии с не менее выдающимися украинцами занимают много места в одной из комнат Лины Костенко.

А на столе у нее расположились сервизы и посуда, и именно этот стол женщина накрыла для особых гостей.

В целом квартира писательницы выглядит как место памяти о ее творческих и общественных достижениях и успехах, благодаря которым она стала выдающейся украинкой.

Лина Костенко (фото: Getty images)

Лина Васильевна - это женщина герой, она не просто украинская поэтесса-шестидесятница и писательница, а еще и диссидентка, лауреат Шевченковской премии, Премии Антоновичей, Ордена Почетного легиона, а отныне еще и обладательница почетного звания гражданина Киева, который для нее выбивали целый год.

Ее творчество вдохновляет молодежь, а это действительно можно считать успехом, ведь Костенко одна из немногих поэтов, чьи стихи декламируются артистами, молодыми писателями и актерами.

Лина умеет вдохновлять и каждая ее публичная речь доводит до слез, ведь ее слова всегда мудрые и глубокие.

Лина Костенко у себя дома принимает гостей (фото: kyivcity.gov.ua)

Но в последние годы Костенко очень редко выходит на публику, по словам ее близких, это из-за плодотворной работы. Но и на разных городских мероприятиях Лину Васильевну уже невозможно увидеть.

Гостей в своем доме писательница также принимает крайне редко, только по важным поводам. Так, например, 19 марта в День ее рождения ее посетили работники киевского издательства с подарками.

Но сейчас Лина Васильевна приняла у себя Виталия Кличко и Валерия Залужного по очень важному случаю - получению городских наград.

Лина Костенко с Валерием Залужным и Виталием Кличко (фото: facebook.com/ababahalamaha.publishers)

За что Костенко и Залужный получили звание

Во время встречи с выдающимися личностями мэр подчеркнул, что Лина Васильевна на протяжении многих лет "олицетворяет несгибаемость и свободную и талантливую душу украинцев", а также 2дух свободы и смелости.

Валерия Федоровича отмечали "за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины".

Валерий Залужный в гостях у Лины Костенко (фото: kyivcity.gov.ua)