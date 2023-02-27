Як живе "дівчинка з Маріуполя", яка була на шабаші у Лужниках (фото)
Росіяни під час свого концерту у "Лужниках" вивели на сцену дітей, мати яких загинула від обстрілу з боку російських військ. Серед них була й 15-річна Ганна з Маріуполя. Її мати загинула під час обстрілу міста. У сім'ї були троє дітей – Аня, Кароліна та Данило.
Радник мера Маріуполя у своєму Telegram-каналі звернув увагу, що Аня зовсім не виглядає вбитою горем і страждаючою.
Чим займається Аня у соцмережах
На опублікованих фото, які розміщує дівчина у соцмережах, можна побачити, як вона весело танцює та позує на численних кадрах. Тут є і знімки з готелю, де вона стрибає на ліжку.
15-річна Аня у соцмережі називає себе "Зая".
15-річна Ганна позує в соцмережі
Соціальна мережа називається Likee, користувачі якої можуть створювати та розповсюджувати короткі музичні відеокліпи з можливістю додавання спецефектів та доповненої реальності.
Останні відео знято відносно недавно, дівчина на них виглядає щасливою.
Для довідки
Аня Науменко, 15-річна дівчина, яка 22 лютого зі сцени в "Лужниках" сказала: "Дякую дяді Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував з Маріуполя" та її молодша сестра Кароліна, яка від гучних звуків закрила вуха – справді родом із Маріуполя. Десять місяців тому під час окупації міста маму дівчаток вбило уламками.
Аня була старшою з дітей у сім'ї, але дитинство вона провела в дитячому будинку. У соціальних мережах на сторінках її вихователів можна знайти фотографії дівчинки до 2015 року, після чого мама Ольга забрала Аню додому.
На сцені у Лужниках була лише Аня та Кароліна, де братик Данило – невідомо.
Нагадаємо, Аня Науменко під час виступу розкрила правду про шабаш у "Лужниках".
До речі, окупанти із першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію РФ. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей та Криму.