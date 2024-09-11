Як не "згоріти" від стресу на роботі: простий спосіб з п'яти вправ від психологів

Що це за метод боротьби зі стресом

Протягом багатьох років ліцензований шлюбний і сімейний психотерапевт та засновниця Центру тривоги Missing Peace Лаура Роудс-Левін намагалася донести до відома, що задіяння п'яти почуттів може допомогти вам зменшити стрес на роботі. Цей метод вона називає "тілесністю".

"Йдеться про те, щоб потрапити у ваше тіло, і ваші п'ять органів чуття - найкращий спосіб це зробити. Останнє, що потрібно нашому стресу, це думати про себе", - каже спеціаліст.

Ліцензований клінічний психолог з Нью-Йорка, доктор Хезер Стівенсон пояснює, що ви можете використовувати свої п'ять органів чуття, щоб допомогти змінити сенсорний сигнал, який отримує ваше тіло та активує вашу нервову систему й повідомляючи тіло, що безпечно розслабитися та уповільнити темп. Це фізіологічний спосіб організму реагувати як на стрес, так і на позитивні показники.

"Коли ваше тіло переживає стрес, це схоже на те, що ваша внутрішня система спрацьовує сигналами тривоги, які викликають попередження, яке починає впливати на те, як ваш мозок і тіло реагують на підвищення рівня кортизолу. Практика використання ваших п'яти почуттів для зменшення стресу та пригнічення нервової системи є частиною як уважності, так і вправ соматичної терапії", - пояснює Стівенсон.

Що потрібно зробити для зменшення стресу

Виявилося, щоб прийти до тями та зосередитися потрібно впливати на органи почуттів. А для цього потрібно виконати наступні вправи:

Понюхати запах чогось гострого чи пікантного: це може бути аромат м'яти, імбиру, лаванди чи цитрусових. Можна тримати в ящику робочого столу маленькі пляшечки з ароматами.

Запах цитрусового фрукта, наприклад апельсина чи грейпфрута, або ефірної олії, розмарину чи лаванди протягом кількох секунд знижує стрес, рівень кортизолу та навіть здатен знизити артеріальний тиск.

Доторкнутися до чогось приємного: наприклад, до м'якої ковдри або шовкової подушки. Підійдуть навіть прості обійми.

"Інший спосіб - це глибокий тиск, якій ви отримуєте від використання важкої ковдри або міцних обіймів - це надсилає сигнали вашому мозку, щоб допомогти заспокоїтися та розслабитися", - радить Стівенсон.

Слухати звуки природи: наприклад, звуки грози, дощу, хвиль океану чи потріскування вогню. Уважно слухайте та уявляйте, що ви переноситеся кудись далеко. До речі, засинати під звуки природи теж дуже корисно.

Помилуйтеся на природу: в обідню перерву сходіть у найближчий парк і просто спостерігайте за природою. Порахуйте скільки квітів росте на клумбах, порахуйте дерева, рослини. Якщо десь поруч є озеро - взагалі чудово.

Візуалізуйте свої почуття: створіть образ якогось приємного місця та спробуйте описати, що ви бачите, чуєте, які запахи відчуваєте.

"Це допомагає людям повністю зануритися у картину, ніби вони там були у цей момент, і може бути чудовою вправою, щоб потренуватися взяти розумову відпустку та зняти стрес", - каже Стівенсон.