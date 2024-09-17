Як збирати і сушити шипшину для максимальної користі

Коли збирати шипшину восени

Збирають плоди шипшини від початку дозрівання - тобто, з кінця липня по жовтень. Вважається, що якщо залишити кущі до першого заморозків, плоди стануть дещо м'якими.

Найголовніше, на що варто орієнтуватися при збиранні шипшини - це стан плодів. Обирати рекомендують лише такі ягоди:

без вм'ятин або тріщин;

з твердою шкіркою;

забарвлені в насичений червоний колір.

Зрілі плоди шипшини повинні бути забарвлені в червоний колір (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, шипшина не повинна бути уражена хворобою. Пошкоджені плоди варто оминати або викинути, не слід використовувати їх для засушування.

Обрізати шипшину з куща слід якомога ближче до основи цибулиноподібних плодів, використовуючи ножиці або ніж. Або ж можна обережно зірвати ягоду разом з плодоніжкою, щоб не пошкодити плід.

Як сушити шипшину

Існує декілька методів висушування плодів шипшини. Проте підготовчий етап - ще раз переглянути плоди, викинути зіпсовані, промити та обсушити шипшину - буде спільним. Сушіння плодів радять починати одразу після збору врожаю.

Висушити на повітрі

Висушити плоди шипшини можна на балконі або горищі, якщо дозволяють погодні умови. Зокрема, приміщення повинно бути вентильоване, а температура становити не менше 20 градусів тепла. Також плоди мають бути захищені від сонячного проміння та комах.

Сушитися шипшина буде близько місяця. Для цього шипшину потрібно розкласти в один шар на таці, попередньо застеливши її папером.

Кожного дня необхідно струшувати шипшину, щоб вона сохла рівномірно. Коли від плоду можна легко відламати шматочок, шипшина повністю висохла.

Висушити в духовці

Для цього методу духовку необхідно розігріти до 40-60 градусів і помістити в неї деко з плодами шипшини. Сушити шипшину в духовці потрібно протягом 7-8 годин (а то й 10), періодично перевертаючи плоди.

Після того, як шипшина висохне, необхідно зачекати охолодження плодів, а потім покласти їх на декілька днів в картонні коробки. Потім шипшини можна зберігати в мішечку або контейнері.

Де зберігати шипшину

Щоб шипшина не зіпсувалася, висушені плоди краще зберігати в місці та контейнерах, які мають гарну вентиляцію. Наприклад, в мішечках або контейнерах з марлею замість кришки.

Висушену шипшину потрібно тримати в темному місці без сторонніх запахів - тоді плоди матимуть свій аромат та зберігатимуть корисні мінерали. Втім, корисні речовини в шипшині зберігаються лише протягом декількох років.