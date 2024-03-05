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Як збільшити рівень гормонів щастя: найпростіші способи

Як збільшити рівень гормонів щастя (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гормони щастя нам необхідні, аби ми відчували радість від життя та енергію. Це окситоцин, ендорфін, серотонін, дофамін. Без достатньої кількості цих гормонів ми відчуваємо втому, роздратування та небажання щось робити.

Як можна збільшити рівень гормонів щастя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Фахівець пояснює, що в умовах хронічного стресу, спочатку потрібно подавити гормони стресу - це кортизол. У цьому допоможуть вправи на м'язи - присідання, фізична робота, ходьба.

Виробництво ендорфінів, серотоніну та окситоцину дуже залежить від нашого щоденного життя. Лікар перерахував, що допоможе цим гормонам вироблятися у нормальній кількості:

  • Здоровий сон
  • Прогулянки на природі в сонячну погоду
  • Займатися улюбленими справами
  • Обіймати рідних
  • Завести домашню тваринку
  • Усмішка
  • Робити добро для інших та не чекати подяки
  • Вживати чорний шоколад
  • Робити для себе маленькі приємності
  • Купити то, що давно хотілося - щось з'їсти чи якусь річ

Також лікар радить не зриватися на близьких людях і навчитися переключати "тумблер".

"Щастя в наших очах. Якщо важко самому впоратися зі стресом, то варто звернутися до психолога чи психіатра. Інколи й антидепресанти допоможуть, тільки їх має призначати лікар, бо їх треба потім під контролем відміняти, щоб не було падіння лібідо. Не втрачайте віру. У вас є час змінити життя, щоб вам подобалося", - наголошує Юрій Габорець.

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