Как увеличить уровень гормонов счастья: самые простые способы

Специалист объясняет, что в условиях хронического стресса, сначала нужно подавить гормоны стресса - это кортизол. В этом помогут упражнения на мышцы - приседания, физическая работа, ходьба.

Производство эндорфинов, серотонина и окситоцина очень зависит от нашей повседневной жизни. Врач перечислил, что поможет этим гормонам вырабатываться в нормальном количестве:

Здоровый сон

Прогулки на природе в солнечную погоду

Заниматься любимыми делами

Обнимать родных

Завести домашнее животное

Улыбка

Делать добро для других и не ждать благодарности

Употреблять черный шоколад

Делать для себя маленькие удовольствия

Купить то, что давно хотелось - что-то съесть или какую-нибудь вещь

Также врач советует не срываться на близких людях и научиться переключать тумблер.

"Счастье в наших глазах. Если трудно самому справиться со стрессом, то стоит обратиться к психологу или психиатру. Иногда и антидепрессанты помогут, только их должен назначать врач, потому что их нужно потом под контролем отменять, чтобы не было падения либидо. У вас есть время изменить жизнь, чтобы вам нравилось", - отмечает Юрий Габорец.