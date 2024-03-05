Как увеличить уровень гормонов счастья: самые простые способы

Гормоны счастья нам необходимы, чтобы мы испытывали радость от жизни и энергии. Это окситоцин, эндорфин, серотонин, дофамин. Без достаточного количества этих гормонов мы чувствуем усталость, раздражение и нежелание что-либо делать.
Как можно увеличить уровень гормонов счастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача Юрия Габорца в Instagram.
Специалист объясняет, что в условиях хронического стресса, сначала нужно подавить гормоны стресса - это кортизол. В этом помогут упражнения на мышцы - приседания, физическая работа, ходьба.
Производство эндорфинов, серотонина и окситоцина очень зависит от нашей повседневной жизни. Врач перечислил, что поможет этим гормонам вырабатываться в нормальном количестве:
Также врач советует не срываться на близких людях и научиться переключать тумблер.
"Счастье в наших глазах. Если трудно самому справиться со стрессом, то стоит обратиться к психологу или психиатру. Иногда и антидепрессанты помогут, только их должен назначать врач, потому что их нужно потом под контролем отменять, чтобы не было падения либидо. У вас есть время изменить жизнь, чтобы вам нравилось", - отмечает Юрий Габорец.
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