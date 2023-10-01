Як збільшити ефективність роботи, якщо ви працюєте віддалено: поради експертів

В останні роки віддалена робота стала нормою для багатьох. З одного боку, працювати з дому приносить комфорт, але з іншого часто виникають складнощі з продуктивністю у людей, які працюють таким чином.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як можна покращити свою роботу, якщо ви працюєте дистанційно, з посиланням на The Silver Ink .

Прийміть ранкові ритуали та правила мотивації

Тренер з підвищення продуктивності праці, Рокко Дель Греко, стверджує, що ранкова мотивація дуже важлива для загальної продуктивності. Тому він радить дотримуватися певних "ритуалів", які допоможуть вам відчути себе енергійним і натхненним.

Це може бути прогулянка на свіжому повітрі, запис у блокноті про свої цілі чи смачний сніданок під час читання новин. Крім того, Дель Греко рекомендує відразу братися за найскладніші завдання, щоб зберегти мотивацію протягом усього дня.

Працюйте з природним освітленням

Дослідження показали, що природне освітлення підвищує концентрацію і продуктивність. Крім того, денне світло знижує стомлюваність очей і покращує настрій, що в результаті відбивається на продуктивності.

Проте зауважте, що якщо ви легко відволікаєтеся на зовнішні події, можливо, краще не ставити свій стіл обличчям до вікна.

Створіть робочий простір з чіткими межами

Відсутність кордонів між роботою та особистим життям - це серйозна проблема для "дистанційки". Тому важливо, щоб ви мали місце, призначене виключно для роботи.

Якщо у вас немає окремого кабінету, встановіть міжкімнатну перегородку у вітальні, їдальні або будь-якому іншому місці, де ви вирішили працювати, щоб виключити відволікаючі фактори і створити імітацію офісу.

Працюйте стоячи за столом для підвищення концентрації

Дослідження показали, що люди, які працюють стоячи за столом, відчувають менший стрес і втому, ніж ті, хто сидить протягом робочого дня. Більше того, 87% користувачів такої тактики відзначили рівень підвищення енергії.

Медицина стверджує, що це пов'язано з покращенням циркуляції крові, що сприяє більш ясному мисленню та кращій концентрації.

Тримайте необхідні інструменти під рукою

Для підтримки продуктивності важливо мати всі робочі інструменти. Це позбавить необхідності постійно переривати працю в пошуках потрібної речі. Інструменти, які використовуються рідше, можна розмістити в інших місцях робочого простору.

Визначте "вікно уваги" для досягнення максимальної продуктивності

У кожної людини є час на добу, коли вона найбільш продуктивна, тому важливо знайти таке "вікно" і ефективно його використовувати.

Так, якщо ви більш зосереджені в першій половині дня, виконуйте найважливіші завдання в цей час. Якщо ж ваша продуктивність вища наприкінці дня, починайте ранок з легких завдань.

Крім того, протягом дня рекомендується робити перерви для відпочинку, медитації чи фізичних вправ, щоб підтримувати оптимальну форму.

Встановіть час початку та закінчення роботи

Коли ви працюєте вдома, може виникнути спокуса не дотримуватися суворого графіка, починати і припиняти роботу, коли заманеться. Але експерти не рекомендують дотримуватись такого підходу.

Це призведе до втрати дисципліни та порушить баланс між роботою й іншими заняттями. Тому краще встановити чіткий час початку та закінчення роботи і дотримуватись цього графіку.