Как увеличить эффективность работы, если вы работаете удаленно: советы экспертов

В последние годы удаленная работа стала нормой для многих. С одной стороны, работать из дома приносит комфорт, но с другой, часто возникают сложности с производительностью у людей, работающих таким образом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как можно улучшить свою работу, если вы работаете дистанционно, со ссылкой на The Silver Ink .

Примите утренние ритуалы и правила мотивации

Тренер по повышению производительности труда, Рокко Дель Греко, утверждает, что утренняя мотивация очень важна для общей производительности. Поэтому он советует соблюдать определенные "ритуалы", которые помогут вам почувствовать себя энергичным и вдохновенным.

Это может быть прогулка на свежем воздухе, запись в блокноте про свои цели или вкусный завтрак во время чтения новостей. Кроме того, Дель Греко рекомендует сразу браться за сложные задачи, чтобы сохранить мотивацию в течение всего дня.

Работайте с естественным освещением

Исследования показали, что естественное освещение увеличивает концентрацию и производительность. Кроме того, дневной свет снижает утомляемость глаз и улучшает настроение, что в результате отражается на производительности.

Однако заметьте, что если вы легко отвлекаетесь на внешние события, возможно, лучше не ставить свой стол лицом к окну.

Создайте рабочее пространство с четкими границами

Отсутствие границ между работой и личной жизнью - это серьезная проблема для "дистанционки". Поэтому важно, чтобы вы имели место, предназначенное исключительно для работы.

Если у вас нет отдельного кабинета, установите межкомнатную перегородку в гостиной, столовой или в любом другом месте, где вы решили работать, чтобы исключить отвлекающие факторы и создать имитацию офиса.

Работайте стоя за столом для повышения концентрации

Исследования показали, что люди, работающие стоя за столом, испытывают меньший стресс и усталость, чем сидящие в течение рабочего дня. Более того, 87% пользователей такой тактики отметили уровень повышения энергии.

Медицина утверждает, что это связано с улучшением циркуляции крови, что способствует более ясному мышлению и лучшей концентрации.

Держите необходимые инструменты под рукой

Для поддержания производительности важно иметь все рабочие инструменты. Это избавит от необходимости постоянно прерывать труд в поисках нужной вещи. Реже используемые инструменты можно разместить в других местах рабочего пространства.

Определите "окно внимания" для достижения максимальной производительности

У каждого человека есть время в сутках, когда он наиболее производителен, поэтому важно найти такое "окно" и эффективно его использовать.

Так, если вы более сосредоточены в первой половине дня, выполняйте важнейшие задачи в это время. Если же ваша производительность выше в конце дня, начинайте утро с легких задач.

Кроме того, в течение дня рекомендуется делать перерывы для отдыха, медитации или физических упражнений для поддержания оптимальной формы.

Установите время начала и окончания работы

Когда вы работаете дома, может возникнуть соблазн не соблюдать строгий график, начинать и прекращать работу, когда вздумается. Но эксперты не рекомендуют придерживаться такого подхода.

Это приведет к потере дисциплины и нарушит баланс между работой и другими занятиями. Поэтому лучше установить четкое время начала и окончания работы и придерживаться этого графика.