Як зберігати цибулю всю зиму, щоб вона не згнила і не проросла

Цибулю можна успішно зберігати всю зиму, якщо дотримуватися умов, вибрати правильне місце, а також сорт.

Поради щодо зберігання - читайте нижче в матеріалі Styler.

Де треба зберігати цибулю?

Потрібно вибирати сухе і добре провітрюване приміщення. Там повинно бути темно і прохолодно. Ідеально для таких цілей підходить комора, льох або гараж.

Якщо ці умови не будуть дотримуватися, цибуля почне проростати або гнити, а її смакові якості погіршаться.

Який сорт цибулі вибрати

Для довготривалого зберігання віддавайте перевагу сортам жовтого кольору, вони зберігаються краще, ніж біла або червона.

Вибирайте пізні сорти цибулі, ті, що дозрівають в серпні-вересні.

Цибулини мають бути невеликими (3-5 см в діаметрі) з рівною сухою і гладкою поверхнею.

Уникайте закладати цибулини, на яких є дефекти і пошкодження, наприклад цвіль, білий нальот, зелені пагони.

Правильна температура і вологість

Найбільш оптимальна температура - 7-13 градусів. Вологість повітря - 65-70%.

За другим показником потрібно стежити дуже ретельно, особливо, якщо цибуля зберігається разом з іншими овочами.

Наприклад, картопля, морква, буряк і селера виділяють багато вологи, що може негативно вплинути на збереження цибулі.

Якщо вологість не відповідає зазначеним показникам, встановіть прилад-осушувач.

Виберіть правильну ємність

Оптимально підійдуть для цього плетені кошики, капронові панчохи або колготки, спеціальні сітки, дерев'яні ящики, картонні коробки з вентиляційними отворами з боків або тканинні мішки.

А от у поліетиленових пакетах зберігати овочі не можна.

І не забувайте час від часу перебирати цибулю, навіть якщо вам здається, що ви забезпечили овочу ідеальні умови для зберігання.