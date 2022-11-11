"Цибулева вода" для кімнатних рослин: як зробити безкоштовне супердобриво

Зробити цибулеву воду для кімнатних рослин простіше простого. Тим паче, готують її з лушпиння - тієї частини цибулі, яку завжди викидають.

Про це пише канал Дача. Сад та Город.

Коли треба підживлювати рослини таким добривом

Експерти кажуть, що настій, виготовлений з лушпиння цибулі, є унікальним добривом для кімнатних рослин.

Адже з настанням осені рослини в будинку не завжди отримують належний догляд, їм не вистачає природного сонячного світла, повітря пересушене, та й у ґрунті вже мало мінералів і вітамінів. Все це негативно позначається на розвитку рослин.

Допомогти вирішити цю проблему може приготований відвар із лушпиння цибулі.

Як зробити таке добриво

Для приготування добрива потрібно взяти одну склянку лушпиння цибулі та заварити 2 літрами гарячої води, прокип'ятити на повільному вогні 5 хвилин, накривши кришкою.

Два рази на тиждень потрібно поливати та обприскувати рослини цим диво-відваром. Це зміцнить та захистить рослини від шкідників та хвороб.

Таке добриво можна не всім рослинам

Треба пам'ятати, що добриво з лушпиння не варто використовувати для кактусів, фікусів, а також сукулентів, таких, зокрема, як товстянка.