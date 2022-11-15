Как хранить лук всю зиму, чтобы он не сгнил и не пророс

Лук можно успешно хранить всю зиму, если соблюдать условия, выбрать правильное место, а также сорт.

Советы по хранению – читайте ниже в материале Styler.

Где нужно хранить лук?

Нужно выбирать сухое и хорошо проветриваемое помещение. Там должно быть темно и прохладно. Идеально для таких целей подходит кладовая, погреб или гараж.

Если эти условия не соблюдаются, лук начнет прорастать или гнить, а его вкусовые качества ухудшатся.

Какой сорт лука выбрать

Для длительного хранения отдавайте предпочтение сортам желтого цвета, они сохраняются лучше, чем белые или красные.

Выбирайте поздние сорта лука, созревающие в августе-сентябре.

Луковицы должны быть небольшими (3-5 см в диаметре) с ровной сухой и гладкой поверхностью.

Не стоит закладывать на хранение луковицы, на которых есть дефекты и повреждения, например плесень, белый налет, зеленые побеги.

Правильная температура и влажность

Наиболее оптимальная температура – 7-13 градусов. Влажность воздуха – 65-70%.

За вторым показателем нужно следить очень тщательно, особенно если лук хранится вместе с другими овощами.

К примеру, картофель, морковь, свекла и сельдерей выделяют много влаги, что может отрицательно повлиять на хранение лука.

Если влажность не соответствует указанным показателям, установите осушитель.

Выберите правильную емкость

Оптимально подойдут для этого плетеные корзины, капроновые чулки или колготки, специальные сетки, деревянные ящики, картонные коробки с вентиляционными отверстиями по бокам или тканевые мешки.

А вот в полиэтиленовых пакетах хранить овощи нельзя.

И не забывайте время от времени перебирать лук даже если вам кажется, что вы обеспечили овощу идеальные условия для хранения.