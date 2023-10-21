Як зберігати цибулю та часник: прості поради допоможуть вам забути про плісняву та гниль

Як зберігати цибулю та часник, щоб вони не пліснявіли

Цибулю і часник найкраще зберігати у темній шафі, в коморі, що провітрюється, або ж у сухому ящику, поряд з яким не буде джерел вологи. Обов'язкова умова - відсутність світла. Якщо на цибулю потраплятимуть сонячні промені, вона буде пускати стрілки, а коріння почне проростати. При цьому сама цибулина зіпсується.

У сухому та темному місці, де немає вогкості та не надто спекотно, цибуля з часником можуть пролежати навіть декілька місяців. Найголовніше - не варто зберігати їх у холодильнику. Там цибуля та часник швидко почнуть псуватися.

Не варто зберігати цибулю у холодильнику (фото: freepik-com)

Як зберігати цибулю та часник у квартирі - порада від експерта з харчування

Моніка Матені дала пораду тим, у кого немає багато місця або немає комори. Вам допоможе простий паперовий пакет. Просто зробіть у ньому кілька отворів, ножем чи діркопробивачем.

У такому пакеті цибуля та часник пролежать дуже довго. Головне правило - кожен із пакетів варто наповнювати лише наполовину. Потім згорніть папір і закріпіть вільні краї скріпкою.

Після цього покладіть пакети в темне місце, таке як полиця вашої кухонної шафи. Найголовніше - не зберігайте поряд з цибулею та часником картоплю - таке сусідство призведе лише до псування продуктів.