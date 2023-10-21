Как хранить лук и чеснок: простые советы помогут вам забыть о плесени и гнили

Как хранить лук и чеснок, чтобы они не плесневели

Лук и чеснок лучше всего хранить в темном шкафу, проветриваемой кладовке или же в сухом ящике, рядом с которым не будет источников влаги. Обязательное условие - отсутствие света. Если на лук будут попадать солнечные лучи, он будет пускать стрелки, а корни начнут прорастать. При этом сама луковица будет гнить.

В сухом и темном месте, где нет сырости и не слишком жарко, лук с чесноком могут пролежать даже несколько месяцев. Самое главное - не стоит хранить их в холодильнике. Там лук и чеснок быстро начнут портиться.

Не стоит хранить лук в холодильнике (фото: freepik-com)

Как хранить лук и чеснок в квартире - совет от эксперта по питанию

Моника Матени дала совет тем, у кого нет много места или же нет кладовки. Вам поможет простой бумажный пакет. Просто сделайте в нем несколько отверстий, ножом или дыроколом.

В таком пакете лук и чеснок пролежат очень долго. Главное правило - каждый из пакетов стоит наполнять лишь наполовину. Затем сверните бумагу и закрепите свободные края скрепкой.

После этого уложите пакеты в темное место, такое как полка вашего кухонного шкафа. Самое главное - не храните рядом с луком и чесноком картофель - такое соседство приведет лишь к порче продуктов.