Забудьте про хлібницю: завдяки цьому лайфхаку хліб не черствітиме тижнями

Домашній, за рецептом бабусі, з висівками або крафтовий з модної пекарні - будь-який хліб може швидко почерствіти або покритися пліснявою. Проте американська блогерка назвала простий лайфхак, який допоможе зберегти випічку і навіть без хлібниці.

Про те, як уберегти хліб від плісняви та не перетворити його на сухар, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok блогерки під ніком Gabby's Greens.

Як зберігати хліб – простий лайфхак

Дівчина радить нарізати хліб скибочками, а потім зберігати їх у звичайній підставці для торта з дерев'яною підкладкою та скляною кришкою. Здавалося б, навіщо вигадувати щось нове, якщо люди вже винайшли звичайну хлібницю. Однак блогерка стверджує, що підставка для торта справляється з цією задачею набагато краще.

У ній скибочки залишатимуться м'якими буквально тижнями. При цьому на хлібі не з'явиться пліснява. Блогерка зазначила, що кришка зі скла захищає продукт від пилу та бактерій. А підкладка з дерева допомагає "регулювати" вологість, завдяки чому скибочки не пересихають, але і не "киснуть" у воді.

Як зберігати хліб, щоб він не плісняв (скриншоти)

Що робити, якщо хліба забагато

Блогерша також розповіла, як вчинити, якщо ви купили занадто великий буханець хліба. Розріжте його на дві частини, першу варто зберігати у підставці для торта, а другу - наріжте і покладіть у пластиковий контейнер зі щільною кришкою.

Потім кладіть контейнер у морозильну камеру. Там хліб може зберігатись дуже довго. Коли ж ви захочете його з'їсти, просто розморозьте скибочки у мікрохвильовій печі, в тостері або на грилі.

Цей лайфхак допоможе вам зберігати хліб та не викидати черстві шматочки. У коментарях під відео блогерки користувачі пишуть, що вона придумала чудову ідею, завдяки якій можна непогано заощадити.