Як зберігати сяючий вигляд після 40: Маша Єфросиніна розкрила свої щоденні ритуали краси

Маша Єфросиніна не приховує: однаково боїться старішання зовнішнього і невдалих процедур. Саме тому в догляді за собою віддає перевагу косметологічним процедурам, медитаціям, спорту та харчуванню.

Крім того, телезірка знає: сучасна медицина йде в напрямку відмови від операцій заради збереження краси. Натомість спеціалісти зосереджуються на апаратному та косметологічному доглядах.

"Я не хочу змінювати свою зовнішність. Я хочу приймати свій вік таким, яким його дає мені природа. Я буду робити все, щоб допомагати моїй природі триматися зсередини й зовні", - зізналася телеведуча.

Отже, які ритуали допомагають Єфросиніній підтримувати молодість та красу?

Єфросиніна розкрила секрети краси (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

1. Сон

Маша - амбасадор здорового сну. Ще у 2000-х роках вона зрозуміла важливість відпочинку.

"Саме тоді я набрала зайву вагу. Відсутність сну у молодої 20-річної дівчини спровокувала повний гормональний дисбаланс, який призвів до того, що я не могла повернутися до ваги, яка мені дана природою", - пригадала Єфросиніна.

Якщо не вдалося виспатися вночі, Маша у своєму графіку обов’язково знаходить хоча б 20–30 хвилин для додаткового відпочинку вдень.

2. Медитації

Щоб покращити фізичний та ментальний стан, телеведуча щодня медитує. Такі практики вона називає великою розрядкою для організму. Вони допомагають позбутися стресу, накопичення якого дуже негативно впливає на здоров'я та зовнішність.

"Я медитую кожен день один або два рази. В ідеалі двічі: зранку та ввечері", - поділилася Єфросиніна.

3. Спорт

Уся режимна практика Марії спрямована на зменшення стресу. Тут також допомагають фізичні навантаження. Вони не лише позбавляють від негативної енергії, а й дозволяють покращити фізичне самопочуття та зовнішній вигляд.

"Спорт орієнтований на навантаження на м’язи, бо це неймовірний антистрес", - розповіла телеведуча.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

4. Харчування

Щоб підтримувати здоров’я та красу, Єфросиніна харчується по годинах. Вона має два прийоми їжі на день з перекусами.

"Це — сніданок і обід або сніданок і пізній обід, десь о 15:00-16:00. По суті, це схоже на інтервальне голодування. Проте в мене є перекуси, тому що я не можу витримувати інтервальне голодування через надмірну зайнятість і недостатню кількість сну", - розповіла вона.

5. Детокс

Маша використовує як лікарняний, так і інформаційний детокс. Двічі на рік вона відправляється на процедури для очищення організму.

"Я можу поїхати кудись за місто, в Карпати або навіть за кордон (хоча це рідко вдається)", - поділилася телезірка.

6. Скоротити коло спілкування

Таке правило стало для Марії надбанням останніх трьох років. Вона відмовилася від спілкування з людьми, які приходять у життя заради самоствердження.

"Я перестала спілкуватися з тими, хто мене виснажує. Хтось називає таких людей токсичними, але я не настільки категорична. Я просто стала прислухатися до себе. В моєму житті залишилися ті, хто поділяє мої цінності й підхід до себе", - зізналася телеведуча.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна — відома українська телеведуча, громадська діячка та інфлюенсерка. Вона є засновницею благодійної організації "Фонд Маша", яка займається підтримкою жінок і дітей. Перебуває у шлюбі з бізнесменом Тимуром Хромаєвим, який від початку повномасштабної війни стоїть на захисті України. Подружжя виховує двох дітей: старшу доньку Нану, яка навчається за кордоном, та 10-річного сина Олександра

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