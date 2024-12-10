Як зберігати свіжий імбир, щоб не втратити його користь

Як зберігати свіжий імбир

Для того, щоб імбир довго зберігався, при покупці свіжого кореня варто звернути увагу на його вигляд. Вибирайте корінь без пошкоджень, плісняви, тріщин і плям.

Шкірка імбиру повинна бути гладкою і злегка зволоженою, а не пересушеною. Крім цього, імбир не повинен мати вм'ятин - це показник того, що корінь вже зберігається тривалий час.

Якщо ви не плануєте використовувати імбир одразу, краще не очищати його від шкірки до моменту використання. Шкірка захищає імбир від втрати вологи і дозволяє зберігати його довше.

Тому очищати імбир слід безпосередньо перед використанням, відрізаючи тільки ту кількість кореня, яка вам потрібна, а решту зберігати в цілісному вигляді. Проте навіть очищений імбир можна використовувати протягом тижня, якщо загорнути корінь в харчову плівку та покласти до холодильника.

Крім цього, незалежно від місця зберігання, щоб не втратити властивості імбиру, важливо дотримуватися наступного:

не варто мити імбир перед зберіганням, волога може сприяти розвитку плісняви

не зрізайте шкірку, вона захищає корінь від висихання

уникайте прямих сонячних променів, світло може прискорити псування імбиру

не кладіть імбир до інших продуктів, що виділяють етилен, це скорочує термін зберігання

Як зберігати імбир (фото: Freepik)

Де зберігати імбир

В коморі

Один з найпростіших способів зберігати свіжий імбир - покласти його в темне, сухе і прохолодне місце, наприклад, в комору або шафу.

Додатково можна упакувати імбир в сітчастий мішечок або в контейнер з отворами для циркуляції повітря. Цей метод підходить, якщо ви плануєте використати імбир протягом короткого часу, до двох тижнів.

В холодильнику

Для більш тривалого зберігання, імбир краще покласти в холодильник. Для цього обгорніть корінь в паперовий рушник або тканину, потім покладіть його в герметичний контейнер або пластиковий пакет.

Такий метод дозволяє зберігати імбир близько трьох тижнів без втрати його смакових і корисних властивостей.

Водночас, якщо ви зберігаєте імбир в холодильнику, намагайтесь обирати для нього місце, яке не буде надто вологим, оскільки інакше корінь може загнити.

В морозилці

Якщо ви хочете зберігати імбир довше, його можна заморозити. Перед заморожуванням корінь імбиру слід очистити від шкірки, нарізати на шматочки або натерти на тертці.

Потім імбир потрібно загорнути в плівку або покласти в герметичний контейнер і поставити в морозильну камеру.

Заморожений імбир можна зберігати до 6 місяців. Однак варто пам’ятати, що після розморожування текстура імбиру змінюється, тому його краще використовувати для приготування супів, чаїв або соусів. Крім цього, при такому зберіганні дещо втрачаються корисні властивості.

В банці з оцтом

Ще один цікавий варіант зберігання імбиру - в оцтовому або спиртовому розчині. Це дозволяє зробити з кореня смачну приправу з гострим смаком.

Для цього імбир потрібно нарізати і залити оцтом або спиртом. Зазначають, що найкраще використовувати горілку або херес - вони найменше впливають на смак імбиру. Також використовують рисовий оцет та саке.

Важливо: якщо впродовж зберігання імбир змінив колір, повністю втратив текстуру, має плісняву або неприємний запах - корінь зіпсувався, вживати в їжу його не слід.