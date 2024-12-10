Как хранить свежий имбирь, чтобы не потерять его пользу

Как хранить свежий имбирь

Для того чтобы имбирь долго хранился, при покупке свежего корня стоит обратить внимание на его вид. Выбирайте корни без повреждений, плесени, трещин и пятен.

Кожица имбиря должна быть гладкой и слегка увлажненной, а не пересушенной. Кроме этого, имбирь не должен иметь вмятин - это показатель того, что корень уже хранится длительное время.

Если вы не планируете использовать имбирь сразу, лучше не очищать его от кожуры до момента использования. Кожица защищает имбирь от потери влаги и позволяет хранить его подольше.

Поэтому очищать имбирь следует непосредственно перед использованием, отрезая только то количество корня, которое вам нужно, а остальное хранить в цельном виде. Однако даже очищенный имбирь можно использовать в течение недели, если завернуть корень в пищевую пленку и положить в холодильник.

Кроме этого, независимо от места хранения, чтобы не потерять свойства имбиря, важно соблюдать следующее:

не стоит мыть имбирь перед хранением, влага может способствовать развитию плесени.

не срезайте кожицу, она защищает корень от высыхания

избегайте прямых солнечных лучей, свет может ускорить порчу имбиря.

не кладите имбирь к другим продуктам, выделяющим этилен, это сокращает срок хранения

Как хранить имбирь (фото: Freepik)

Где хранить имбирь

В кладовке

Один из самых простых способов хранить свежий имбирь - положить его в темное, сухое и прохладное место, например, в кладовку или шкаф.

Дополнительно можно упаковать имбирь в сетчатый мешочек или контейнер с отверстиями для циркуляции воздуха. Этот метод подходит, если вы планируете использовать имбирь в течение короткого времени, до двух недель.

В холодильнике

Для более продолжительного хранения, имбирь лучше положить в холодильник. Для этого оберните корень в бумажное полотенце или ткань, затем положите его в герметичный контейнер или пластиковый пакет.

Такой метод позволяет хранить имбирь около трех недель без потери его вкусовых и полезных свойств.

В то же время, если вы храните имбирь в холодильнике, старайтесь выбирать для него место, которое не будет слишком влажным, поскольку иначе корень может загнить.

В морозилке

Если вы хотите хранить имбирь дольше, его можно заморозить. Перед замораживанием корни имбиря следует очистить от кожуры, нарезать на кусочки или натереть на терке.

Затем имбирь нужно завернуть в пленку или положить в герметичный контейнер и поставить в морозильную камеру.

Замороженный имбирь можно хранить до 6 месяцев. Однако следует помнить, что после размораживания текстура имбиря меняется, поэтому лучше использовать для приготовления супов, чаев или соусов. Кроме этого, при таком хранении несколько утрачиваются полезные свойства.

В банке с уксусом

Еще один интересный вариант хранения имбиря - в уксусном или спиртовом растворе. Это позволяет сделать из корня вкусную приправу с острым вкусом.

Для этого имбирь нужно нарезать и залить уксусом или спиртом. Отмечают, что лучше использовать водку или херес - они меньше всего влияют на вкус имбиря. Также используют рисовый уксус и саке.

Важно: если в течение хранения имбирь изменил цвет, полностью потерял текстуру, имеет плесень или неприятный запах - корень испортился, употреблять в пищу его не следует.