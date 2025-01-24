Як зберігати олії, щоб вони не стали гіркими і не втратили користь: поради шеф-кухарів

Олія - це один із основних інгредієнтів на кухні, який використовується в приготуванні безлічі страв. Але щоб олія не втратила свій смак і не стала гіркою, важливо знати, як правильно її зберігати.

Про те, як зберігати різні види олій, щоб вони не зіпсувалися та не стали гіркими, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Де зберігати олію

Олії, особливо оливкова, мають тенденцію змінювати свій смак під впливом світла та тепла. Тому одним із найважливіших факторів є вибір місця для її зберігання.

Олію слід зберігати в темному, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів та тепла. Ідеальний варіант - це кухонна шафа якомога далі від плити та батарей або комора, де температура не перевищує 18-20 градусів.

Крім цього, щоб не втратити якості олії протягом тривалого часу, зберігати олію слід наступним чином:

Зберігати олію в темній пляшці . Темні зелені, сині, коричневі скляні пляшки і банки захищають олію від світла і не вступає з нею в хімічну реакцію. Також захищає олію від окиснення металева тара, натомість пластик менш ефективний.

. Темні зелені, сині, коричневі скляні пляшки і банки захищають олію від світла і не вступає з нею в хімічну реакцію. Також захищає олію від окиснення металева тара, натомість пластик менш ефективний. Герметично закривати пляшку. Завжди щільно закривайте ємність з олією, щоб уникнути потрапляння повітря і вологи

Завжди щільно закривайте ємність з олією, щоб уникнути потрапляння повітря і вологи Не використовуйте одну пляшку для різних видів олії. Різні види олії мають різний смак і аромат. Щоб уникнути змішування смаків, використовуйте окрему тару для кожного виду олії.

Різні види олії мають різний смак і аромат. Щоб уникнути змішування смаків, використовуйте окрему тару для кожного виду олії. Зберігати олію в декількох маленьких пляшках замість однієї великої. Завдяки цьому рідина менше піддаватиметься окисленню.

Як зберігати соняшникову олію

Соняшникову олію можна зберігати в прохолодному місці, навіть у холодильнику, до моменту відкриття пляшки. Втім, у холодильнику рідина може стати темнішою, однак повернеться до свого природного кольору за декілька годин при кімнатній температурі.

Відкриту пляшку з соняшниковою олією радять зберігати за температури 20-25 градусів. Крім цього, тару обов'язково слід зберігати в сухому місці, подалі від сонячних променів, дарма що рафінована олія більш стійка до дії світла.

Як зберігати кукурудзяну олію

Для зберігання кукурудзяної олії немає специфічних правил, її слід зберігати так само, як і інші види олій: в темному, сухому і трохи прохолодному місці.

Для того, щоб кукурудзяна олія зберігалася довше, її можна поставити в холодильник. Від холоду речовина може трохи помутніти, проте стане чистою при нагріванні.

Як зберігати оливкову олію

На відміну від багатьох інших видів олії, оливкова олія має нетривалий термін придатності. Тож для її зберігання необхідну особливо ретельно підібрати правильне місце.

Ідеальна температура для зберігання оливкової олії становить 15-18 градусів. Найчастіше оливкова олія продається в оптимальній для тривалого зберігання тарі, тому залишається герметично закривати кришку та поставити пляшку в темне сухе місце. Як зберігати оливкову олію (ілюстративне фото: Freepik)

Як зберігати лляну олію

Умови зберігання лляної олії відрізняються від її типу - наприклад, лляну олію гарячого віджиму можна зберігати у прохолодному місці, у металевій тарі. А лляну олію холодного віджиму найкраще зберігати в холодильнику.

Як зберігати кунжутну олію

Кунжутна олія вкрай чутлива до дії кисню, світла та тепла, тому її рекомендують зберігати в холодильнику, на якомога менш освітленій поличці. До того ж кунжутна олія не загустіє навіть за низької температури, на відміну від кокосової.

Як зберігати кокосову олію

Зазвичай кокосова олія продається в прозорих скляних баночках, тому її обов'язково зберігати в шухлядах, захищених від сонячних променів. Якщо кокосова олія буде використовуватися для випічки, краще зберігати продукт за кімнатної температури, щоб олія не затверділа.



Як зберігати кокосову олію (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо ж олію будуть використовувати для смаження, її можна зберігати в холодильнику - затвердіння не впливатиме на результат.

Як зберігати олію гарбузових кісточок

Олія з насіння гарбуза повинна зберігатися в темному та прохолодному місці, з температурою близько 18 градусів. Для тривалого зберігання олію рекомендують поставити в холодильник, однак перед використанням потримати декілька годин за кімнатної температури, щоб відновити текстуру і якості речовини.

Як довго можна зберігати олію

Як і будь-який продукт, олія має обмежений термін зберігання. І хоча термін придатності на упаковці може бути доволі тривалим, після відкриття пляшки олія починає втрачати свої корисні властивості та смак вже через кілька місяців.

Олії, які містять багато ненасичених жирних кислот (наприклад, оливкова олія), схильні до швидшого окислення, тому їх краще використовувати протягом 3-6 місяців після відкриття упаковки.

А олія в закоркованих пляшках може зберігатися до 2 років, залежно від температури повітря та інших факторів.

Однак, якщо олія почала видавати гіркий або прогірклий запах, це свідчить про її псування, і від такої олії краще відмовитись.