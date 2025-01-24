Как хранить растительные масла, чтобы они не стали горькими и не потеряли пользу: советы шеф-поваров

Растительное масло - это один из основных ингредиентов на кухне, который используется в приготовлении множества блюд. Но чтобы масло не потеряло свой вкус и не стало горьким, важно знать, как правильно его хранить.

О том, как хранить разные виды растительных масел, чтобы они не испортились и не стали горькими, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Где хранить растительное масло

Растительные масла, особенно оливковое, имеют тенденцию менять свой вкус под воздействием света и тепла. Поэтому одним из важнейших факторов является выбор места для его хранения.

Растительное масло следует хранить в темном, прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей и тепла. Идеальный вариант - это кухонный шкаф как можно дальше от плиты и батарей или кладовка, где температура не превышает 18-20 градусов.

Кроме этого, чтобы не потерять качества растительного масла в течение длительного времени, хранить масло следует следующим образом:

Хранить растительное масло в темной бутылке . Темные зеленые, синие, коричневые стеклянные бутылки и банки защищают масло от света и не вступает с ним в химическую реакцию. Также защищает масло от окисления металлическая тара, зато пластик менее эффективен.

. Темные зеленые, синие, коричневые стеклянные бутылки и банки защищают масло от света и не вступает с ним в химическую реакцию. Также защищает масло от окисления металлическая тара, зато пластик менее эффективен. Герметично закрывать бутылку. Всегда плотно закрывайте емкость с маслом, чтобы избежать попадания воздуха и влаги

Всегда плотно закрывайте емкость с маслом, чтобы избежать попадания воздуха и влаги Не используйте одну бутылку для разных видов растительного масла. Разные виды масла имеют разный вкус и аромат. Чтобы избежать смешивания вкусов, используйте отдельную тару для каждого вида масла.

Разные виды масла имеют разный вкус и аромат. Чтобы избежать смешивания вкусов, используйте отдельную тару для каждого вида масла. Хранить масло в нескольких маленьких бутылках вместо одной большой. Благодаря этому жидкость будет меньше подвергаться окислению.

Как хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло можно хранить в прохладном месте, даже в холодильнике, до момента открытия бутылки. Впрочем, в холодильнике жидкость может стать темнее, однако вернется к своему естественному цвету через несколько часов при комнатной температуре.

Открытую бутылку с подсолнечным маслом советуют хранить при температуре 20-25 градусов. Кроме этого, тару обязательно следует хранить в сухом месте, подальше от солнечных лучей, хотя рафинированное масло более устойчиво к воздействию света.

Как хранить кукурузное масло

Для хранения кукурузного масла нет специфических правил, его следует хранить так же, как и другие виды масел: в темном, сухом и немного прохладном месте.

Для того, чтобы кукурузное масло хранилось дольше, его можно поставить в холодильник. От холода вещество может немного помутнеть, однако станет чистым при нагревании.

Как хранить оливковое масло

В отличие от многих других видов масла, оливковое масло имеет непродолжительный срок годности. Поэтому для его хранения необходимо особенно тщательно подобрать правильное место.

Идеальная температура для хранения оливкового масла составляет 15-18 градусов. Чаще всего оливковое масло продается в оптимальной для длительного хранения таре, поэтому остается герметично закрывать крышку и поставить бутылку в темное сухое место. Как хранить оливковое масло (иллюстративное фото: Freepik)

Как хранить льняное масло

Условия хранения льняного масла отличаются от его типа - например, льняное масло горячего отжима можно хранить в прохладном месте, в металлической таре. А льняное масло холодного отжима лучше всего хранить в холодильнике.

Как хранить кунжутное масло

Кунжутное масло крайне чувствительно к воздействию кислорода, света и тепла, поэтому его рекомендуют хранить в холодильнике, на как можно менее освещенной полке. К тому же кунжутное масло не загустеет даже при низкой температуре, в отличие от кокосового.

Как хранить кокосовое масло

Обычно кокосовое масло продается в прозрачных стеклянных баночках, поэтому его обязательно хранить в ящиках, защищенных от солнечных лучей. Если кокосовое масло будет использоваться для выпечки, лучше хранить продукт при комнатной температуре, чтобы масло не затвердело.



Как хранить кокосовое масло (иллюстративное фото: Freepik)

Если же масло будут использовать для жарки, его можно хранить в холодильнике - затвердевание не будет влиять на результат.

Как хранить масло тыквенных косточек

Масло из семян тыквы должно храниться в темном и прохладном месте, с температурой около 18 градусов. Для длительного хранения масло рекомендуют поставить в холодильник, однако перед использованием подержать несколько часов при комнатной температуре, чтобы восстановить текстуру и качества вещества.

Как долго можно хранить масло

Как и любой продукт, масло имеет ограниченный срок хранения. И хотя срок годности на упаковке может быть довольно длительным, после открытия бутылки масло начинает терять свои полезные свойства и вкус уже через несколько месяцев.

Масла, которые содержат много ненасыщенных жирных кислот (например, оливковое масло), подвержены более быстрому окислению, поэтому их лучше использовать в течение 3-6 месяцев после открытия упаковки.

А масло в закупоренных бутылках может храниться до 2 лет, в зависимости от температуры воздуха и других факторов.

Однако, если масло начало издавать горький или прогорклый запах, это свидетельствует о его порче, и от такого масла лучше отказаться.