Ці секрети допоможуть вам довше зберігати медові соти, які дуже корисні для здоров'я

Мед - це не лише смачний та корисний продукт, а й справжній скарб природи, який відомий своїми антимікробними властивостями, поживним складом та приємним смаком.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про бджіл, бджільництво та виробництво меду BeehiveHero розповідає, як правильно зберігати мед в сотах, щоб не зникнули його якість і властивості.

Умови зберігання меду в сотах

Якщо ви плануєте з'їсти соти протягом кількох тижнів, підійде герметичний контейнер у коморі або навіть на кухонній полиці.

Помістіть контейнер у прохолодне, сухе місце, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла. Ідеальна температура зберігання становить від 10 до 21 градусів за Цельсієм. Не зберігайте соти поруч із продуктами з різким запахом, оскільки вони можуть вбирати їх.

Заморожування може допомогти зберегти якість стільників і продовжити термін їх зберігання. Воно допоможе вбити яйця воскової молі та захистити від шкідників, що є відмінним вибором для тих, хто хоче зберігати соти протягом кількох місяців або навіть довше.

Термін зберігання меду в сотах залежить також від самого продукту

Якщо ви хочете зберігати стільники протягом тривалого часу, холодильник - відмінний варіант. Однак зберігання в такому місці може прискорити процес кристалізації (хоча вживати його в їжу, як і раніше, буде абсолютно безпечно).

Місткості та контейнери з різних матеріалів для зберігання меду в сотах

Ідеально підходять герметичні контейнери зі скла або харчового пластику, оскільки вони захищають соти від вологи та повітря, дозволяючи при цьому бачити їх вміст. Не використовуйте металеві контейнери, оскільки вони можуть надати меду присмаку. Перш ніж поміщати стільники всередину, переконайтеся, що контейнер чистий та сухий.

Цілющі властивості меду в сотах:

має противірусний, антибактеріальний ефект

має протизапальну дію

зміцнює організм та посилює імунітет

покращує роботу серцево-судинної, травної систем

відновлює нервові клітини, бореться зі стресом та перевтомою

сприяє виведенню токсинів

має омолоджуючу дію

Сотовий мед широко застосовується в офіційній та народній медицині, вживається в їжу та застосовується як діючий компонент у косметологічних засобах.