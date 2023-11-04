ua en ru
Сб, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти секреты помогут вам дольше хранить медовые соты, которые очень полезны для здоровья

Суббота 04 ноября 2023 09:15
UA EN RU
Эти секреты помогут вам дольше хранить медовые соты, которые очень полезны для здоровья Условия и сроки хранения меда в сотах (иллюстративный фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Мед - это не только вкусный и полезный продукт, но и настоящее сокровище природы, известное своими антимикробными свойствами, питательным составом и приятным вкусом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о пчелах, пчеловодстве и производстве меда BeehiveHero рассказывает, как правильно хранить мед в сотах, чтобы не пропали его качество и свойства.

Условия хранения меда в сотах

Если вы планируете съесть соты в течение нескольких недель, подойдет герметичный контейнер в кладовой или даже на кухонной полке.

Поместите контейнер в прохладное, сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Идеальная температура хранения составляет от 10 до 21 градуса по Цельсию. Не храните соты рядом с продуктами с резким запахом, так как они могут впитывать их.

Замораживание может помочь сохранить качество сот и продлить срок их хранения. Оно поможет убить яйца восковой моли и защитить от вредителей, что является отличным выбором для тех, кто хочет хранить соты в течение нескольких месяцев или даже дольше.

Срок хранения меда в сотах зависит также от самого продукта

Если вы хотите хранить соты в течение длительного периода времени, холодильник - отличный вариант. Однако хранение в таком месте может ускорить процесс кристаллизации (хотя употреблять его в пищу по-прежнему будет совершенно безопасно).

Емкости и контейнеры из разных материалов для хранения меда в сотах

Идеально подходят герметичные контейнеры из стекла или пищевого пластика, поскольку они защищают соты от влаги и воздуха, позволяя при этом видеть их содержимое. Не используйте металлические контейнеры, так как они могут придать меду металлический привкус. Прежде чем помещать соты внутрь, убедитесь, что контейнер чистый и сухой.

Целебные свойства меда в сотах:

  • обладает противовирусным, антибактериальным эффектом
  • оказывает противовоспалительное действие
  • укрепляет организм и усиливает иммунитет
  • улучшает работу сердечно-сосудистой, пищеварительной систем
  • восстанавливает нервные клетки, борется со стрессом и переутомлением
  • способствует выведению токсинов
  • оказывает омолаживающее действие

Сотовый мед широко используется в официальной и народной медицине, употребляется в пищу и применяется как действующий компонент в косметологических средствах.

Раньше мы писали, как через секунду понять, что вам продают подделку вместо натурального меда.

Также читайте, можно ли есть мед вместо сахара.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти Полезные свойства продуктов