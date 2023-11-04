Эти секреты помогут вам дольше хранить медовые соты, которые очень полезны для здоровья
Мед - это не только вкусный и полезный продукт, но и настоящее сокровище природы, известное своими антимикробными свойствами, питательным составом и приятным вкусом.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о пчелах, пчеловодстве и производстве меда BeehiveHero рассказывает, как правильно хранить мед в сотах, чтобы не пропали его качество и свойства.
Условия хранения меда в сотах
Если вы планируете съесть соты в течение нескольких недель, подойдет герметичный контейнер в кладовой или даже на кухонной полке.
Поместите контейнер в прохладное, сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Идеальная температура хранения составляет от 10 до 21 градуса по Цельсию. Не храните соты рядом с продуктами с резким запахом, так как они могут впитывать их.
Замораживание может помочь сохранить качество сот и продлить срок их хранения. Оно поможет убить яйца восковой моли и защитить от вредителей, что является отличным выбором для тех, кто хочет хранить соты в течение нескольких месяцев или даже дольше.
Срок хранения меда в сотах зависит также от самого продукта
Если вы хотите хранить соты в течение длительного периода времени, холодильник - отличный вариант. Однако хранение в таком месте может ускорить процесс кристаллизации (хотя употреблять его в пищу по-прежнему будет совершенно безопасно).
Емкости и контейнеры из разных материалов для хранения меда в сотах
Идеально подходят герметичные контейнеры из стекла или пищевого пластика, поскольку они защищают соты от влаги и воздуха, позволяя при этом видеть их содержимое. Не используйте металлические контейнеры, так как они могут придать меду металлический привкус. Прежде чем помещать соты внутрь, убедитесь, что контейнер чистый и сухой.
Целебные свойства меда в сотах:
- обладает противовирусным, антибактериальным эффектом
- оказывает противовоспалительное действие
- укрепляет организм и усиливает иммунитет
- улучшает работу сердечно-сосудистой, пищеварительной систем
- восстанавливает нервные клетки, борется со стрессом и переутомлением
- способствует выведению токсинов
- оказывает омолаживающее действие
Сотовый мед широко используется в официальной и народной медицине, употребляется в пищу и применяется как действующий компонент в косметологических средствах.
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